Centenario del Rito dell'Ospitalità a Bertinoro: un secolo di accoglienza e valori condivisi

Bertinoro festeggia i cento anni del suo storico Rito dell'Ospitalità con un ricco calendario di eventi che intrecciano memoria storica, arte contemporanea e impegni civili per promuovere l'inclusione e il dialogo.

Il borgo di Bertinoro , situato nella provincia di Forlì-Cesena, custodisce nel proprio cuore un valore che definisce l'essenza stessa della sua comunità: il senso profondo dell'ospitalità.

Questa attitudine non è un fenomeno recente, ma una caratteristica radicata nel DNA di ogni abitante, risalente a tempi remotissimi. Già nel Medioevo, le famiglie nobili del colle si contendevano l'onore di accogliere i forestieri, trasformando l'atto del ricevere in un segno di prestigio e generosità. Questa tradizione ha trovato una formalizzazione solenne il 5 settembre 1926, data in cui è stata celebrata per la prima volta la cerimonia nota come Rito dell'Ospitalità.

Da allora, tale ricorrenza è diventata il momento identitario più significativo per l'intera cittadinanza, un ponte tra il passato e il presente che continua a vivere con vigore dopo un secolo. Per commemorare questo centenario, l'amministrazione comunale ha ideato un programma di celebrazioni estremamente ricco, che si estende per tutta la stagione estiva e trova il suo culmine nel primo weekend di settembre.

Il sindaco di Bertinoro, Filippo Scogli, ha sottolineato come l'ospitalità rappresenti il punto di riferimento cardine per la comunità locale. Un elemento centrale di questa eredità è la Colonna delle Anelle, un monumento ricostruito proprio cento anni fa con l'obiettivo di recuperare non solo l'estetica di un reperto storico, ma soprattutto l'antico rito di accoglienza, dialogo e interconnessione tra persone di diverse origini e culture.

Partendo da questo valore fondamentale, il Comune ha costruito un percorso di eventi volto a dare risalto al significato più intimo dell'accoglienza. Il cartellone delle iniziative si distingue per l'alta qualità e per l'ampio coinvolgimento di diverse realtà, incluse nuove partnership strategiche con realtà come Come Acqua e l'antica Stamperia Pascucci, che hanno permesso di arricchire l'offerta culturale.

Il lavoro collettivo, che vede protagonisti associazioni e cittadini, mira a ravvivare lo spirito autentico dell'accoglienza, integrando la memoria e la tradizione con linguaggi artistici contemporanei. Grazie al supporto accademico del professor Roberto Balzani, l'iniziativa intende inoltre approfondire i passaggi storici che hanno portato al rilancio dell'ospitalità come tratto distintivo dell'identità romagnola.

Le celebrazioni del centenario non si limitano alla sola dimensione locale, ma si intrecciano con ricorrenze di immenso valore civile e storico, come l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana e del primo suffragio femminile. Questa integrazione trasforma la festa in un'occasione di riflessione democratica, dove il patrimonio di memoria diventa uno strumento di confronto e partecipazione attiva.

Gessica Allegni, assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, ha evidenziato come la Festa dell'Ospitalità sia stata per decenni un terreno fertile per affrontare temi cruciali quali la pace, i diritti umani, il rispetto per l'ambiente e il dialogo tra popoli e religioni diverse. In questo senso, Bertinoro si pone come un riferimento culturale di rilievo regionale, ospitando non solo la colonna simbolo dell'inclusione, ma anche un centro universitario e un museo interreligioso, istituzioni che promuovono quotidianamente lo studio e le relazioni umane.

In un contesto globale segnato da derive autoritarie e tragedie umanitarie, ribadire i principi di accoglienza e democrazia assume un valore ancora più urgente e necessario, confermando la cultura come leva di emancipazione per l'intera comunità. L'impatto della Festa dell'Ospitalità si misura soprattutto attraverso la massiccia partecipazione dei residenti, molti dei quali continuano la tradizione di aprire le porte delle proprie case agli ospiti, rendendo l'evento un'esperienza vissuta e condivisa.

Per il centenario, l'amministrazione ha ulteriormente rafforzato questo legame, coinvolgendo attivamente le associazioni locali per estendere le celebrazioni anche alle varie frazioni del territorio comunale. Il programma dell'estate del centenario risulta dunque eccezionalmente denso, con oltre trenta appuntamenti che spaziano dalla grande musica, ormai consolidata come attrazione del colle, al teatro, alla danza e a una serie di talk e dibattiti.

Questo sforzo organizzativo dimostra la volontà di mantenere viva una tradizione che, pur guardando al futuro, non dimentica le proprie radici, trasformando un semplice rito in un manifesto vivente di civiltà e fratellanza





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