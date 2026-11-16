Centri Antiviolenza: 1.100 Euro a Donna e Crisi Strutture Rifugio 2025

Analisi rapporto Di.re: fondi insufficienti e tagli posti letto nel 2025. Il volontariato填补 lacune, ma il bisogno di ospitalità resta critico per 25mila vittime.

Il sistema di assistenza contro la violenza di genere in Italia affronta nel 2025 una drammatica disparità tra risorse e bisogni. La Rete Di.re, che coordina 119 centri su un totale di 409 censiti dall'Istat, ha gestito l'accoglienza di 25.072 donne con un budget totale di 28,1 milioni di euro. Questa somma corrisponde a poco più di 1.100 euro annui per ciascuna beneficiaria, una cifra che non copre integralmente il costo dei percorsi di uscita dalla violenza.

Frammentazione Risorse Pubbliche e Dipendenza Donazioni

La fonte principale dei finanziamenti è il settore pubblico, che copre l'88,8% delle risorse, ma si presenta come un mosaico frammentato. Le Regioni contribuiscono con 8,2 milioni di euro, finanziando l'80,7% delle strutture, mentre i Comuni investono 6,3 milioni. Il Dipartimento per le pari opportunità eroga 3,5 milioni, che rappresentano il 12,3% del totale e raggiungono appena un terzo dei centri attivi.

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Il resto del fabbisogno economico, pari a 6 milioni di euro, viene colmato dall'autofinanziamento e dal volontariato economico. Il 76,5% dei centri ha raccolto 4,1 milioni di euro tramite donazioni private, mentre il 58,8% ha attivato forme di autofinanziamento per 1,9 milioni di euro. Comporre annualmente un bilancio da queste sei canali diversi richiede tempo e competenze amministrative che spesso gravano sulle organizzazioni esistenti.

Impatto Reale Posti Letto e Necessità Ospitalità

La carenza di fondi ha un impatto fisico diretto sull'ospitalità, considerata il collo di bottiglia principale. Le 151 case rifugio della Rete hanno ridotto la capacità da 1.190 posti letto nel 2023 a 909 nel 2025, con una diminuzione di 281 posti in due anni. Nel 2025 sono state ospitate 931 donne, mentre altre 585, su un totale di 1.516 che necessitavano di lasciare la propria abitazione, non hanno trovato posto.

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Questo scenario non è limitato alla sola Di.re. I dati Istat del 2024 indicano che 180 case rifugio in Italia non potevano accogliere donne per mancanza di spazi e 66 strutture necessitano di una capacità triplica. Al primo gennaio 2024, 464 donne in situazioni di violenza vivevano in strutture socio-assistenziali non dedicate, prive di un supporto specializzato specifico.

Ruolo Cruciale Volontarie e Criticità Nuove Ospiti

A compensare il divario economico agiscono 2.891 attiviste, di cui 973 retribuite e 1.918 volontarie. Le donne volontarie lavorano senza compenso, ma sono formate e assumono responsabilità dirette nei percorsi delle vittime. Nel 2025 sono entrate 302 nuove volontarie contro solo 142 operatrici pagate, confermando che la crescita della Rete si basa più sull'impegno gratuito che sulla creazione di occupazione retribuita.

La composizione demografica delle ospiti mostra un aumento della complessità. Per la prima volta il rapporto rileva la nazionalità, rivelando che 694 su 931 ospiti (il 74,6%) sono straniere, contro il 28,5% delle donne seguite in generale. La protezione abitativa è l'unica alternativa concreta per chi non ha rete familiare, con una sproporzione ancora maggiore tra rifugiate e richiedenti asilo, che costituiscono il 32,6% degli accolti rispetto al 3,7% del totale.

Sfide Future Reddito e Violenza Istituzionale

Le sfide economiche e sociali si intrecciano con la vulnerabilità delle vittime. Solo il 36% delle nuove donne accolate ha un impiego stabile, in calo rispetto al 40,3% del periodo precedente, e quasi una su tre (30,8%) non possiede reddito proprio. Gli strumenti di sostegno pubblico risultano insufficienti: il Reddito di libertà è stato richiesto 1.179 volte ma concesso solo 581 volte, meno della metà delle domande.

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Inoltre, emerge un dato preoccupante relativo alla violenza subita all'interno delle istituzioni. Una su cinque delle donne accolte per la prima volta (20,5%) riferisce di aver subito violenza istituzionale, con negazione di diritti e servizi nel Paese che dovrebbe proteggerle. L'aumento stabile del bisogno (+1,2% rispetto al 2024) conferma la natura strutturale del fenomeno, che richiede una risposta collettiva più incisiva del mero volontariato.