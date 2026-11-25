Analisi dei numeri e delle criticità dei centri antiviolenza a Roma e nel Lazio nel 2025, tra aumento delle richieste e carenza di posti nelle case rifugio.

Francesca De Masi e Francesca Zecca conducono la loro battaglia quotidiana contro la violenza di genere da una struttura situata in una tranquilla zona verde di Roma, lontana dal rumore urbano ma immersa nel cuore del problema sociale. Il centro, che assomiglia a un casale di campagna grazie alle sue pareti bianche e alle librerie piene di volumi colorati, rappresenta un punto di riferimento cruciale per migliaia di donne che cercano protezione. La cooperativa, fondata nel 2007, gestisce servizi specializzati in Lazio, Molise, Abruzzo e Umbria, dimostrando un impegno costante che risale alle origini del movimento femminista degli anni Settanta.

Nel solo anno 2025, 1.357 donne si sono rivolte ai centri gestiti dalla cooperativa, per un totale di oltre 5.600 colloqui condotti con operatrici esperte. La dimensione del fenomeno è ulteriormente amplificata se si considera che nel 2024, oltre 61mila donne hanno contattato i centri antiviolenza italiani, secondo i dati Istat. Tuttavia, queste cifre non riflettono la realtà completa, poiché non includono le vittime che subiscono abusi rimanendo in silenzio per paura o vergogna, rendendo il quadro nazionale ancora più allarmante.

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La Dinamica della Violenza e le Reazioni delle Vittime

Chi si rivolge a un centro antiviolenza arriva con storie, esigenze e consapevolezze diverse, come sottolineato da Zecca, socia e operatrice che lavora in questo settore dal 1999. Alcune donne hanno già interrotto una relazione, ma hanno ancora bisogno di comprendere ciò che è accaduto e trovare le parole per dare un nome a quello che hanno vissuto. Altre, invece, vivono ancora una situazione di controllo, sopraffazione o violenza attiva e cercano uno spazio in cui essere ascoltate senza sentirsi giudicate da chi le assiste.

Zecca descrive le forme della violenza utilizzando l'immagine dell'iceberg, dove i maltrattamenti e la violenza fisica, fino al femminicidio, sono la parte emersa e visibile. Sotto c'è un'intera base culturale che include la pubblicità sessista e il linguaggio utilizzato nello spazio pubblico, oltre alle violenze che attraversano le relazioni quotidiane, dalle minacce alla svalutazione, agli insulti. Il controllo viene spesso scambiato per amore, come quando un partner scrive venti o trenta volte al giorno o mostra gelosia verso colleghi e vecchi amici, giustificando tutto con l'amore.

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Sfide Strutturali e Carenza di Risorse Abitative

Le difficoltà maggiori, racconta De Masi, si concentrano all'inizio e alla fine dei percorsi di uscita dalla violenza. Il primo problema è trovare un posto nelle strutture protette, che sono sempre troppo pochi rispetto alla domanda. L'Italia non raggiunge il parametro raccomandato di almeno un posto per nucleo familiare ogni diecimila abitanti, come rilevato dal Grevio, l'organismo che monitora l'applicazione della Convenzione di Istanbul. Nel 2024, secondo l'Istat, erano attive 503 case rifugio, di cui 180 hanno segnalato difficoltà di accoglienza per mancanza di posti.

Un altro ostacolo significativo si presenta quando una donna è ormai pronta a lasciare la struttura e cerca autonomia abitativa. Trovare un affitto è molto difficile, poiché vengono richieste garanzie su garanzie che spesso queste persone non riescono a offrire a causa della precarietà del lavoro. Per le madri, la difficoltà di conciliare l'occupazione con la cura dei figli aggrava ulteriormente la situazione, creando un vero e proprio tappo che impedisce il deflusso dalle strutture protette.

L'Impatto Sociale e la Necessità di Supporto Continuo

Le permanenze nelle strutture si allungano e questo crea problemi logistici per i centri, che non possono essere delle oasi nel deserto. Le operatrici più competenti e le cooperative più efficienti faticano a garantire percorsi stabili se intorno vengono meno i servizi e i sostegni territoriali. Anche a distanza di anni dalla fine della relazione violenta, alcune donne si rivolgono nuovamente al centro perché non riescono più a far fronte alle spese per l'affitto, dimostrando la necessità di un supporto economico e abitativo a lungo termine.

Il lavoro delle operatrici non si esaurisce nei colloqui psicologici, ma include anche il ruolo di ponte tra le vittime di violenza e i servizi sociali, i tribunali e le forze dell'ordine. A volte devono fare da cuscinetto, per far capire alle istituzioni che quella donna non è sola e che il fenomeno è strutturale. BeFree organizza attività teatrali, corsi di yoga, presentazioni di libri e visite guidate per aiutare le donne a uscire dall'isolamento, condividere interessi e aiutarsi nella cura dei bambini, ricostruendo una vita sociale.