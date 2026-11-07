Centro Italia: Azione ed Europeisti Uniti in Nuova Lista per Bologna

Azione, Europeisti.eu e Spazio Pubblico lanciano una lista unita al centro per Bologna. L'iniziativa mira a rompere il bi-populismo e promuovere un'Italia europeista.

Il quadro politico italiano registra un nuovo sviluppo significativo a Bologna con la firma di un accordo storico tra Azione, Europeisti.eu e Spazio Pubblico. La formazione guidata da Pina Picierno si unisce a queste due realtà per presentare un'unica lista di centro. Questa mossa tattica mira a consolidare un'area politica che si dichiara pragmatica, orientata al buon governo e priva di ideologie rigide. L'iniziativa nasce con l'obiettivo dichiarato di promuovere l'Europa federale come grande ideale condiviso dai partecipanti.

La Strategia del Centro Pragmatico

Carlo Calenda ha chiarito subito la natura di questa alleanza strategica, definendola un'area che chiama semplicemente "il Centro". Secondo il leader di Azione, questa formazione include tante esperienze diverse riunite nello stesso tavolo, dagli europeisti alla stessa Pina Picierno. L'obiettivo è costruire una lista centrale basata sul pragmatismo e sul buon governo. Calenda ha sottolineato che, senza ideologia, l'unico grande ideale rimane questo: questa volta si deve fare l'europa federale. Questa visione distingue nettamente il nuovo blocco dai partiti tradizionali.

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Posizioni Divergenti e Esclusioni

Non tutti i partiti liberaldemocratici hanno aderito pienamente a questa iniziativa. Il partito liberaldemocratico è stato interessato dall'accordo, con la partecipazione attiva del suo presidente Andrea Marcucci. Tuttavia, la situazione è più complessa per il fondatore Luigi Marattin. Marattin era stato invitato a partecipare, ma l'invito è stato successivamente congelato. Il motivo di questa esclusione deriva dalla presa di posizione di Marattin sull'opportunità di guardare al centrodestra. Questa divergenza ha portato a una frattura interna al movimento liberaldemocratico durante la trattativa.

La Critica al Bi-Populismo Italiano

Andrea Marcucci ha fornito una motivazione strategica per l'esistenza di questo nuovo centro. Sostiene che ci vuole qualcuno in grado di rompere le verità di comodo, come quella che si impone sull'Ucraina. Marcucci afferma che i due schieramenti politici principali hanno al loro interno posizioni ambigue e ammiccanti verso il Cremlino. Soltanto uno schieramento di coraggiosi è in grado di assumere una posizione nettamente europeista ed atlantista. Pina Picierno concorda su questo punto, lanciando un messaggio forte. Secondo lei, l'alternativa al bi-populismo italiano esiste e ci sarà sulla scheda elettorale. Il bi-populismo è definito come la destra sovranista di Giorgia Meloni e il campo largo di Conte e di Schlein.

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Il Ruolo di Piercamillo Falasca e la Guerra Ibrida

Piercamillo Falasca, padrone di casa dell'iniziativa, ha affermato di aver lanciato un messaggio forte. Ritene che il centro autonomo, europeista e riformatore sia l'unico spazio politico libero da pericolose infiltrazioni. Queste infiltrazioni sono descritte come potenze straniere ostili di cui sono purtroppo vittime le due coalizioni di destra e di sinistra. Falasca definisce la situazione attuale una guerra ibrida che colpisce i trasporti, la sanità e persino il carrello della spesa. Chi nega o sminuisce la realtà mette in pericolo l'Italia e gli italiani. Tutto questo avviene mentre si è svolta in un clima positivo e di piena collaborazione la prima riunione del tavolo programmatico del centrosinistra.

Confronto con il Campo Largesinistra

Parallelamente, il campo largo fa il primo tavolo per il programma della coalizione di centrosinistra. È stato annunciato il via libera ai tavoli programmatici per ogni materia e stabilita la deadline di un mese per il programma complessivo. Nascono da questo incontro dieci tavoli tematici che lavoreranno con i rappresentanti delle forze politiche. Le forze progressiste coinvolte includono Pd, M5s, Avs, Iv, Più Europa, Più Uno e Progetto Civico con il Psi. L'obiettivo condiviso è concludere questa prima fase per la fine di novembre. La meta è definire le basi di un progetto di governo per l'Italia, fondato sulle priorità economiche, sociali e democratiche del Paese. Questa fase si basa sul lavoro comune già sviluppato in Parlamento e sulle proposte avanzate negli anni dalle diverse forze politiche anche non presenti in Parlamento.