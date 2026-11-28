Il centro sinistra approva la bozza fiscale ma rinvia la decisione sulla patrimoniale a lunedì. Restano irrisolti i nodi su armi in Ucraina e nuova tassa per partite iva.

Si è tenuto questa mattina, come da programma stabilito, il tavolo tecnico sul fisco organizzato dal centro sinistra con l'obiettivo principale di procedere alla stesura definitiva del documento programmatico che guiderà le future iniziative legislative della coalizione di opposizione.

A quanto apprende l'agenzia Adnkronos da fonti interne all'incontro, i lavori non hanno affrontato il delicatissimo nodo patrimoniale, una questione complessa che viene rimandata a una riunione specifica già convocata per lunedì prossimo per consentire un'ulteriore fase di negoziazione tra le parti.

Also read Trump a Putin: Ritirare Aggressioni Militarie in Europa per Pace Ucraina

Le stesse fonti confermano ad Adnkronos che la decisione finale e inappellabile sull'introduzione di una patrimoniale arriverà esclusivamente da un successivo confronto diretto tra i massimi leader della coalizione, sottolineando come la questione non possa essere risolta a livello puramente tecnico ma richieda un accordo politico di vertice.

Convergenza sull'armatura fiscale

Anche la riunione dedicata al tavolo Esteri si è conclusa con una condivisione generale dell'impianto complessivo del testo, come riferiscono i partecipanti che hanno seguito i lavori, dimostrando una maggiore unità rispetto ad altre voci del programma ma lasciando aperte alcune criticità strategiche.

Advertisement

Il nodo cruciale che rimane irrisolto riguarda la posizione relativa alla guerra in Ucraina, con le fazioni interne che non sono riuscite a trovare un punto di incontro sufficiente per adottare una linea comune che possa essere presentata pubblicamente come unitaria alla nazione e ai partner internazionali.

Stando a quanto si apprende dalle riunioni preparatorie, il Movimento 5 Stelle e Azione e Volontà Democratica, indicate come Avs, mantengono ferme la loro posizione di netto no all'invio di armi a Kiev, una differenza sostanziale che impedisce il completamento del documento su questo specifico punto strategico.

La questione relativa all'invio di armamenti e supporto militare sarà pertanto demandata al tavolo dei capigruppo parlamentari, che dovranno affrontare il dibattito in una sede diversa rispetto ai lavori tecnici odierni, cercando di mediare tra le diverse anime della coalizione per evitare un blocco totale.

Il campo largo e le nuove imposte

Il campo largo di centrosinistra non si sblocca sulla patrimoniale, evidenziando come la divergenza non sia solo tecnica ma profondamente radicata nelle diverse visioni economiche e sociali dei partiti che compongono l'alleanza, richiedendo un tempo più lungo per la definizione dei dettagli operativi.

Advertisement

Parallelamente alle discussioni istituzionali, spunta una proposta di nuova tassa specifica per le partite iva ad alto reddito, una misura che viene inserita nel dibattito pubblico per colmare eventuali vuoti di gettito o per redistribuire il carico fiscale sulle fasce con maggiore capacità contributiva nel settore autonomo.

Tre richiami in un solo mese per leggi scritte male sono arrivati al governo e al parlamento, segnalando una crisi di qualità nella produzione legislativa che va oltre le semplici divisioni politiche e tocca la competenza tecnica necessaria per emanare norme chiare e applicabili senza ambiguità.

Errori legislativi e tartufi

Dopo le critiche formulate dalle norme sulla Protezione civile e sul riciclo della carta, il capo dello Stato ha nuovamente bacchetta il governo e il Parlamento riguardo alla legge ColtivaItalia, stavolta focalizzando l'attenzione sul pasticcio legislativo che riguarda specificamente la raccolta dei tartufi.

Non si tratta di una semplice questione politica di parte, ma di un problema serio di qualità della produzione legislativa che dimostra come la fretta e la mancanza di approfondimento tecnico possano portare a risultati disastrosi per settori specifici dell'economia italiana e delle tradizioni locali.