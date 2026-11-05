Centro-sinistra: Schema tavolo programmatico e divisioni sulla patrimoniale

Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader del centrosinistra definiscono il metodo per il tavolo programmatico, evidenziando divergenze sulla fiscalità.

Le formazioni del centro-sinistra hanno ufficialmente concordato la struttura del dialogo politico interno, fissando per domani alle ore quattordici un incontro tecnico tra i capigruppo di Pd, Azione-Vittorio Sgarbi, M5S e Italia Viva. A causa della complessità degli impegni parlamentari, la riunione avverrà tramite videochiamata, coinvolgendo anche i rappresentanti dei gruppi centristi esterni all'asse principale. Questo primo step servirà a stabilire le regole del metodo di lavoro, delegando poi ai responsabili tematici la stesura di una sintesi settoriale da sottoporre nuovamente alla verifica dei capi gruppo e dei leader politici.

Metodo di lavoro e vincoli programmatici

Le posizioni più vicine a Elly Schlein hanno chiarito con fermezza che non vi sarà spazio per divagazioni ideologiche o programmi astratti. I leader hanno avvertito che chi preferisce un approccio programmatico vago dovrebbe rivolgersi alla coalizione di centro-destra, definita priva di un progetto concreto. L'obiettivo è tradurre rapidamente le intenzioni politiche in contenuti legislativi verificabili, evitando ritardi che potrebbero indebolire la posizione dell'alleanza progressista nelle successive fasi di confronto con il governo.

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Unità simbolica nella fotografia di Landini

Parallelamente alle trattative tecniche, il centrosinistra ha rinnovato la propria immagine pubblica con una nuova fotografia di gruppo, che sostituisce il controverso selfie scattato all'Hostaria Costanza. L'iniziativa è stata promossa da Maurizio Landini durante l'Assemblea di programma della Cgil, riunendo sullo stesso palco tutte le figure di spicco dell'opposizione. Erano presenti non solo Elly Schlein e Giuseppe Conte, ma anche il duo formato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, oltre a Riccardo Magi e Maria Elena Boschi, dimostrando una unità formale che supera le precedenti tensioni interne.

Allineamento sulla sicurezza e disaccordi fiscali

Sui temi della sicurezza, tutti i leader sembrano viaggiare su frequenze allineate, pur con sfumature diverse. Nicola Fratoianni propone di abrogare la legge Bossi-Fini, mentre Angelo Bonelli chiede di depenalizzare nuovi reati e ripristinare il reato di abuso d'ufficio. Fratoianni sostiene anche la proposta dell'ex capo della Polizia Gabrielli di sottrarre al Ministero dell'Interno le competenze sulle politiche migratorie. Italia Viva rilancia gli investimenti nelle forze dell'ordine, e Giuseppe Conte chiede di smontare i decreti sicurezza, estendendo il concetto di sicurezza alla protezione sociale e climatica.

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Al contrario, il capitolo fiscale rivela spaccature profonde all'interno della coalizione. Sebbene vi sia un consenso generale sulla necessità di una riforma progressiva, rimane irrisolto il nodo del cosiddetto "contributo di solidarietà", definito da alcuni come patrimoniale. La domanda cruciale sulla fonte di finanziamento delle misure previste divide i gruppi: Azione-Vittorio Sgarbi insiste sull'intervento sulle grandissime ricchezze, mentre Riccardo Magi mantiene posizioni caute sull'efficacia dello strumento.

Italia Viva e il Movimento 5 Stelle mostrano maggiore reticenza, invitando a seminari tecnici per analizzare i fallimenti passati in altri Paesi europei. Elly Schlein cerca di mediare tenendo insieme il rifiuto di nuove tasse per il ceto medio e l'apertura alla tassazione dei più ricchi, una battaglia portata avanti anche in sede europea. La leader del Pd sottolinea l'ipocrisia del centro-destra, che sostiene l'impossibilità della patrimoniale per evitare la fuga di capitali, ma che nella sua manovra ha introdotto una exit tax su patrimoni superiori agli ottocentomila euro.

Prossimi passi e divisioni strategiche

Il lavoro procede con la consapevolezza che non si può permettersi ulteriori divisioni interne. Il tema dell'Ucraina resta un punto critico da affrontare nei prossimi incontri. Nel frattempo, la coordinazione politica si rafforza con l'ordine di non subire ingerenze esterne sulle decisioni di voto, mantenendo una strategia unitaria nonostante le differenze di fondo sulle scelte economiche e sociali che caratterizzano il profilo dell'opposizione progressista in Parlamento.