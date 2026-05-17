Centrodestra divide sulle stragi e risposte, Lega tenta di strumentalizzare Modena, Forza Italia invita a non generalizzare

Il centrodestra si divide sulle stragi e lesioni aggravate commesse da un 31enne italiano di origini marocchine. Il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario azzurro replica senza entrare nella polemica ideologica ma correggendo il presupposto della proposta leghista. Anche la linea azzurra è: accertare i fatti, evitare scorciatoie propagandistiche, non trasformare un caso ancora sotto indagine in una riforma d’urgenza. Nel mezzo c’è il quadro investigativo, che al momento non sembra sostenere la pista jihadista. Dai primi accertamenti sui dispositivi sequestrati a El Koudri non emergerebbero segnali di radicalizzazione né collegamenti con gruppi estremisti. Il ministro dell’Interno, al vertice sulla sicurezza a Modena, ha escluso il terrorismo come pista attuale, mentre l’ipotesi prevalente resta quella di un gesto legato alla sfera psichiatrica. Anche Guido Crosetto parla di un atto ‘più legato alla sfera individuale, psicologica’ che ad altre motivazioni. Dall’altra Lega tenta di leggere Modena come conferma della propria agenda su immigrazione, sicurezza e cittadinanza. Forza Italia, insieme a una parte del governo, invita a non sovrapporre un cittadino italiano, per quanto di origine straniera, alla categoria dei migranti irregolari o dei titolari di permesso di soggiorno. Le opposizioni accusano la strumentalizzazione politica, mentre il Pd insiste sulla solidarietà alla comunità modenese, ai feriti e ai cittadini che hanno bloccato l’aggressore.

Il 31enne italiano di origini marocchine fermato con l'accusa di strage e lesioni aggravate , il centrodestra si divide sulla lettura dell'accaduto e sulle risposte da dare.

Il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario azzurro replica senza entrare nella polemica ideologica ma correggendo il presupposto della proposta leghista: chi è stato protagonista dell’evento di ieri non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano. Anche la linea azzurra è: accertare i fatti, evitare scorciatoie propagandistiche, non trasformare un caso ancora sotto indagine in una riforma d’urgenza. Nel mezzo c’è il quadro investigativo, che al momento non sembra sostenere la pista jihadista.

Dai primi accertamenti sui dispositivi sequestrati a El Koudri non emergerebbero segnali di radicalizzazione né collegamenti con gruppi estremisti. Il ministro dell’Interno, al vertice sulla sicurezza a Modena, ha escluso il terrorismo come pista attuale, mentre l’ipotesi prevalente resta quella di un gesto legato alla sfera psichiatrica. Anche Guido Crosetto parla di un atto ‘più legato alla sfera individuale, psicologica’ che ad altre motivazioni. Dall’altra Lega tenta di leggere Modena come conferma della propria agenda su immigrazione, sicurezza e cittadinanza.

Forza Italia, insieme a una parte del governo, invita a non sovrapporre un cittadino italiano, per quanto di origine straniera, alla categoria dei migranti irregolari o dei titolari di permesso di soggiorno. Le opposizioni accusano la strumentalizzazione politica, mentre il Pd insiste sulla solidarietà alla comunità modenese, ai feriti e ai cittadini che hanno bloccato l’aggressore





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Centrodestra Stragi Lesioni Aggravate Immigrazione Sicurezza Cittadinanza Modena Terrore Radicalizzazione Gruppi Estremisti Permesso Di Soggiorno Cittadino Italiano Migranti Irregolari Strumentalizzazione Politica Solidarietà Feriti Cittadini Blocco Aggressore

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Auto falcia pedoni a Modena: ci sono feriti gravi | Fermato il giovane al volanteUna decina le persone investite. La vettura ha poi finito la sua corsa contro la vetrina di un negozio

Read more »

Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena, due feriti graviCi sono feriti gravi. L'uomo sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine. Il sindaco Mezzetti: un atto drammatico (ANSA)

Read more »

Modena, come stanno le persone investite: il punto sulle condizioni dei feritiMigliorano le condizioni di alcuni ricoverati dopo l’investimento nel centro di Modena, ma due donne restano gravi e una è ancora in pericolo di vita. Il ministro Piantedosi: 'Emergono segnali di disagio psichiatrico, nessun elemento sul terrorismo'

Read more »

Modena, il sindaco Mezzetti: 'Tra chi ha fermato l’aggressore anche cittadini stranieri'Modena, il sindaco Mezzetti: 'Tra chi ha fermato l’aggressore anche cittadini stranieri'. Leggi sul sito del Tg La7

Read more »