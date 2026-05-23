Centrodestra tenta diverse strade per amministrative, pur senza una spinta decisiva

I partiti del governo hanno condotto una campagna elettorale poco Filho, complice la situazione economica sempre più complessa a causa della guerra in Iran. Tuttavia, il centrodestra è ancora in cerca di una spinta decisiva per le amministrative del 24 e 25 maggio, a cui parteciperanno 661 comuni delle regioni a statuto ordinario e un centinaio di comuni delle regioni a statuto speciale.

Nessun comizio unitario, nessuna promessa elettorale. Nessuna trasferta d'eccellenza per Giorgia Meloni. Il 24 e il 25 maggio si vota in 661 comuni delle regioni a statuto ordinario e in un centinaio di comuni delle Regioni a statuto speciale.

Eppure il centrodestra, salvo sparute eccezioni, non sta battendo ciglio. I partiti del governo hanno condotto una campagna elettorale quasi inesistente, complice la situazione economica sempre più complessa a causa della guerra in Iran. Ma qual è la posta in gioco di questa tornata di amministrative? Le città più importanti dove si vota sono a impensierire il centrodestra: la città infatti dopo due amministrazioni di Luigi Brugnaro, sostenuto dal centrodestra, potrebbe passerà a sinistra.

Proprio per questo i leader del campo largo - che sostengono il dem Andrea Martella contro l'assessore uscente Simone Venturini - hanno puntato molto sulla città. Elly Schlein e Giuseppe Conte sono andati personalmente a tirare la volata al loro candidato, che è sostenuto anche da alcune esponenti della numerosa comunità bengalese. Pochissime le presenze del centrodestra.

In laguna si sono visti il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il titolare delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che deve placare gli animi dei suoi. I leghisti veneti sono infatti molto amareggiati per le lotte intestine in Fratelli d'Italia. Se il governo dovesse perdere un capoluogo di Regione, potrebbe consolarsi con la conquista di un capoluogo di provincia che negli ultimi 12 anni era stato governato dal centrosinistra: trattasi di Reggio Calabria.

Oltre al centrodestra, lo sostiene Azione di Carlo Calenda, che in queste amministrative ha stretto alleanze differenti a seconda della città. | O rccaforte di sinistra, il recordman delle preferenze Matteo Biffoni della Partito democratico è dato come strafavorito e potrebbe tornare al municipio per il suo terzo mandato. In altre due città, la sfida è diversa. Sia Arezzo che Pistoia infatti sono state governate dal centrodestra in questi ultimi anni.

Adnprata la partita è aperta: il candidato di centrodestra Marcello Comanducci e quello di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli quasi certamente dovranno sfidarsi al ballottaggio. Impossibile fare previsioni: molto dipenderà anche da come saranno indirizzati i voti di Marco Donati, terzo candidato





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