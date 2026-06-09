Centrodestra unito contro le politiche abitative di Gualtieri: mozione per ritirare le delibere sugli alloggi

I partiti di opposizione a Roma annunciano una mozione per revocare le delibere sull'acquisto di 1.040 alloggi, accusando la giunta Gualtieri di discriminazione verso i proprietari, uso improprio dell'housing sociale e spreco di risorse pubbliche. La protesta include anche i comitati dei proprietari ex Enasarco.

Le politiche abitative sono diventate il campo di battaglia principale sul quale il centrodestra unito lancia l'assalto al Campidoglio, in vista delle prossime elezioni amministrative.

In una conferenza stampa tenutasi proprio a Roma, i partiti di opposizione hanno annunciato formalmente la presentazione di una mozione con la quale si chiede al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore alla Casa Tobia Zevi di ritirare due delibere che sanciscono l'acquisto di 1.040 alloggi, operazione lanciata a fine 2025 dalla giunta di centrosinistra. L'evento del 9 giugno non è stato soltanto un modo per ribadire la contrarietà a questa specifica operazione, ma ha assunto anche i tratti di un chiaro avviso di sfratto politico in vista delle elezioni del prossimo anno: Roma ha bisogno di un sindaco che pensi ai romani, che non faccia l'influencer, questa la sintesi delle parole degli esponenti di centrodestra presenti.

Alla conferenza hanno partecipato tutti i capigruppo in assemblea capitolina: Rachele Mussolini di Forza Italia, Giovanni Quarzo di Fratelli d'Italia, Fabrizio Santori della Lega e Marco Di Stefano di Noi Moderati. Erano presenti anche diversi consiglieri comunali come Mariacristina Masi, Federico Rocca e Francesca Barbato.

Al tavolo dei relatori sedevano il coordinatore romano e deputato FdI Marco Perissa, la segretaria romana di FI e assessora regionale Luisa Regimenti, e i segretari romani di Lega e Noi Moderati Angelo Valeriani e Valerio Gentili. A sostenere le posizioni dell'opposizione anche un nutrito gruppo di cittadini presenti nella sala Laudato Sì, tra cui numerosi rappresentanti del comitato 19 dicembre, formato da proprietari di case ex Enasarco infuriati per le sorti dei loro immobili, guidati dall'avvocata Tiziana Siano.

Sono principalmente tre le cose che contestiamo a Gualtieri sul tema delle politiche abitative, ha esordito Marco Di Stefano di Noi Moderati, con un passato politico nel Partito Democratico. La prima è la discriminazione nei confronti di chi ha speso i propri risparmi per comprare una casa e ora la vede svalutare perché il Comune ha deciso di dare casa anche agli occupanti abusivi.

Inoltre, c'è un uso improprio dell'housing sociale e un mancato controllo di ciò che fanno i costruttori che sfruttano gli incentivi per realizzare cubature e poi aggirano le regole non mettendo gli alloggi a canone calmierato. Infine, il tema degli occupanti: questa amministrazione spende soldi per acquistare palazzi occupati senza titolo, anche soldi di chi dorme in macchina aspettando una casa dal bando Erp, e addirittura li ristruttura e li riconsegna agli occupanti, come succede a Porto Fluviale.

Scelta fallimentare, così si svalutano gli immobili. Marco Perissa ha picchiato ancora più duro sul tema: questa giunta mantiene gli equilibri con persone che sono coinvolte nelle occupazioni, alcune sono state candidate, altre elette e sono nelle giunte municipali. Sull'acquisto delle case ex Enasarco, il deputato ha ribadito una posizione ormai ben nota da parte della destra romana: i condomini misti sono un fallimento, crearne altri significa svalutare gli immobili e offendere la dignità dei proprietari.

Ho visto situazioni gravi, famiglie di 20 persone in appartamenti assegnati a nuclei di tre o quattro, litigi feroci tra inquilini, mucchi di rifiuti messi nei cortili per essere smistati. Luisa Regimenti di Forza Italia, oltre a condividere la linea di tutta la coalizione, ha cercato di guardare avanti proponendo alternative: oltre al ritiro delle delibere, chiediamo a Gualtieri di fare un censimento serio delle case popolari e di investire soldi sulla ristrutturazione degli edifici pubblici abbandonati.

Quella di Zevi è risultata essere una scelta sbagliata, e io ne contesto il metodo: è stata una decisione presa senza consultare i cittadini, un attacco ideologico alla proprietà privata. Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, ha parlato di vera e propria truffa ai romani. Non solo, ma Gualtieri ha deciso di spendere 200 milioni sull'acquisto Enasarco, levandoli ad altre opere e servizi.

E a questi soldi bisogna aggiungere quelli spesi per le case Inps e 50/60 milioni di euro che l'amministrazione dovrà spendere per lavori già approvati nei vari condomìni dove ha comprato e andrà a comprare: in sostanza Gualtieri ha acquisito non solo le case, ma anche i debiti che queste si portano dietro. Sto ancora aspettando di sapere dal Sindaco quali soldi siano stati usati: l'assessore Onorato, in un'occasione pubblica, ha detto che sono risorse arrivate dalla tassa di soggiorno.

Questa cosa va chiarita. Giovanni Quarzo ha rimarcato i rapporti tra il centrosinistra che governa Roma e i movimenti per la casa, menzionando tra gli altri lo storico antagonista ed ex consigliere comunale Nunzio D'Erme: a lui e ai movimenti di occupanti si strizza l'occhio, questa cosa tra un anno dovrà finire.

La capogruppo di FI ed ex FdI, Rachele Mussolini, ha accusato Zevi e il presidente della commissione Casa Trombetti di non mantenere le promesse: vennero a un incontro pubblico organizzato da noi, con i proprietari ex Enasarco, assicurando che avrebbero fatto controlli scala per scala rispetto alle assegnazioni delle case, ma è evidentemente impossibile e infatti non è successo. La mozione presentata dal centrodestra mira dunque a bloccare l'operazione di acquisizione di oltre mille alloggi, ritenuta un esempio di cattiva amministrazione che penalizza i cittadini perbene, gonfia le liste di attesa per le case popolari e alimenta circuiti di illegalità.

Le accuse riguardano anche la mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi e la presunta complicità con i movimenti di occupazione. La risposta dell'amministrazione Gualtieri finora non è arrivata, ma la battaglia in Campidoglio si preannuncia lunga e decisiva per il futuro delle politiche abitative della capitale





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