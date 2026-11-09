Centrodestra viterbese lancia 'Viterbo progetto comune' contro Frontini

La Casa dei Comuni di Viterbo presenta il portale 'Viterbo progetto comune' per le comunali, attaccando l'attuale giunta Frontini-Cavini e unendo le forze in vista delle elezioni.

La Casa dei Comuni, l'espressione politica del centrodestra viterbese, ha avviato ufficialmente la campagna per le prossime elezioni amministrative durante un incontro tenutosi ieri mattina presso la sala conferenze delle Terme dei Papi. L'iniziativa segna un passo significativo verso la presentazione del soggetto politico, che parteciperà alle votazioni sotto i vessilli dell'alleanza di centrodestra, confermando una squadra già coesa all'interno di palazzo Gentili in Provincia.

Presentazione piattaforma e visione politica

Il fulcro dell'evento è stato il lancio del portale web "Viterbo progetto comune", una piattaforma digitale dedicata alla ricezione online delle proposte provenienti dai cittadini, con l'obiettivo esplicito di definire i volti e le priorità del soggetto politico che guiderà la futura amministrazione. Fabio Rotelli ha esordito delineando l'obiettivo strategico di costruire un'alternativa concreta all'attuale amministrazione, sottolineando che il gruppo sta preparando un programma di alto valore e che la compagine ha ottenuto molti voti in tutta la provincia, confermando la propria validità elettorale.

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Attacchi all'attuale giunta e amministrazione

I interventi successivi non hanno risparmiato critiche severe verso la gestione attuale, con diversi esponenti politici che hanno evidenziato le carenze operative e relazionali della maggioranza uscente. Daniele Sabatini, capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia intervenuto da remoto, ha accusato l'amministrazione di una mancanza di opportunità e, soprattutto, di incapacità nel confrontarsi con soggetti sovraordinati, definendo la gestione attuale inadeguata alle sfide poste dall'alto.

La consigliera comunale Luisa Ciambella della Lista Rocca ha ribadito che l'attuale governo non è stato all'altezza delle aspettative, deludendo molti cittadini e dimostrando di non essere una soluzione valida. Ciambella ha inoltre espresso solidarietà per i colleghi Letizia Chiatti e Marco Bruzziches, presenti alla conferenza come parti lese nell'ormai celebre vicenda giudiziaria nota come "cena dei veleni", nella quale sono imputati la sindaca Loredana Frontini e il marito Fabio Cavini.

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Posizioni Lega ed ex sindaci

Anche dal lato della Lega, le critiche sono state dure e mirate. Andrea Micci ha evidenziato il grande demerito della giunta attuale nel limitarsi a gestire solo l'ordinario, muovendosi in modo inefficiente e senza una vera strategia di sviluppo. Per Giulio Marini, l'apporto alla coalizione deve passare principalmente attraverso l'incoraggiamento dei giovani a partecipare attivamente alle prossime elezioni, sottolineando come l'esperienza attuale al comune sia negativa e non rispecchi il ruolo del consiglio comunale come luogo di confronto e proposte.

L'ex primo cittadino ha sentenziato che il consiglio non sta svolgendo la sua funzione istituzionale, mentre Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, ha adottato toni più moderati, suggerendo di sviluppare al meglio le potenzialità esistenti. Alla conferenza erano presenti anche il consigliere regionale Giulio Zelli e Michele Schiavone di Noi Moderati, che ha supportato con parole di sostegno i colleghi intervenuti in sala, rafforzando il fronte unitario dell'opposizione.

Prossimi passi e figure politiche

L'incontro non è servito a rivelare formalmente la figura che sarà in testa alla lista del centrodestra, ma si è consolidato l'annuncio che il nome ufficiale potrebbe arrivare tra qualche settimana o al più tardi prima di Natale. La conferenza si è prolungata nel pomeriggio con un incontro diretto con i cittadini e gli amministratori locali, segnando l'inizio di un tour di avvicinamento alle basi e alla società civile.

Tra i partecipanti vi era anche Filippo Rossi, ex ideatore del festival Caffeina, una figura che da tempo orbita intorno all'ambiente politico viterbese, e Giovanni Arena, ex sindaco che sarebbe intenzionato a presentare una propria lista civica di appoggio. Tale iniziativa potrebbe svilupparsi probabilmente in collaborazione con Giulio Marini, contribuendo a definire ulteriormente il quadro delle alleanze e delle liste che concorreranno alle prossime amministrative.