Cepeda si allontana dall'assemblea costituente per fare appello agli elettori centristi

Il candidato presidenziale colombiano di sinistra Ivan Cepeda ha detto di cercare il consenso per le riforme nazionali se eletto al secondo turno, allontanandosi dalla possibilità di un'assemblea costituente.

Il candidato presidenziale colombiano di sinistra Ivan Cepeda ha detto in un video giovedì che cercherà il consenso per le riforme nazionali se dovesse essere eletto al secondo turno il 21 giugno, allontanandosi dalla possibilità di una cosiddetta assemblea costituente per creare una nuova costituzione mentre cerca di fare appello agli elettori centristi.

Cepeda aveva detto in precedenza che avrebbe appoggiato un'assemblea - quando viene eletto un organo legislativo temporaneo per costruire una nuova costituzione - come un modo per espandere le principali riforme sociali, ma solo se avesse avuto un ampio sostegno pubblico. L'attuale presidente Gustavo Petro ha appoggiato un'assemblea nonostante le critiche diffuse da parte di elettori e politici centristi e di destra, tra cui il candidato di destra Abelardo De La Espriella, che sostengono che i cambiamenti non sono necessari e potrebbero mettere a rischio i controlli e gli equilibri democratici.

Cepeda, un legislatore di 63 anni e figlio di un leader comunista assassinato, è arrivato secondo al primo turno di domenica contro De La Espriella e dovrà fare appello agli elettori centristi per avere una possibilità di battere il suo rivale, che dovrebbe raccogliere i voti di altri candidati di destra che non sono più in corsa. Nelle sue dichiarazioni di giovedì, Cepeda ha accusato De La Espriella di voler smantellare i programmi sociali e le tutele per le persone vulnerabili





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