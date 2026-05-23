Cerimonia commemorativa per la strage di Capaci

Una cerimonia commemorativa si è tenuta lungo l'autostrada A29 in memoria della strage di Capaci, con la partecipazione del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, che hanno lieto le pregebur e depositato corone di fiori.

Nel ricordo della strage di Capaci si è tenuta lungo l'autostrada A29, una cerimonia commemorativa. All'evento hanno partecipato: il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio che si sono soffermati sul posto per pregare e depositare corone di fiori .

Sotto la stele, per Anas, era presente il Dirigente Sergio Cicero. Il luogo dell’attentato, scelto meticolosamente da Cosa nostra trentaquattro anni fa per porre fine alla vita del Giudice Giovanni Falcone, principale bersaglio dell’agguato, è stato lo svincolo di Capaci, lungo l’autostrada ‘Palermo-Mazara del Vallo’. Nella strage, oltre al Giudice Falcone, persero la vita anche la compagna Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Anas ha voluto rendere un piccolo omaggio a tutte le vittime, cambiando il colore delle luci notturne dell’impianto di illuminazione del ponte ad arco San Giuliano, sito lungo la nuova strada statale 640, nel territorio di Caltanissetta, che in questo giorno di ricorrenza passa dal classico colore viola al tricolore della bandiera italiana. Un piccolo gesto, affinché il loro sacrificio rimanga scolpito nei cuori di tutti i siciliani, non solo a Palermo, ma anche in altre provincie e su altre strade ed opere d’arte lontane dallo svincolo di Capaci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie





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