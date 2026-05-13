Cerimonia diplomatica tra condanna a morte e condanna a morte

La Santa Sede ha conferito la Grande Croce dell’Ordine Pian della Mérite all’ambasciatore iraniano presso il Vaticano durante una cerimonia diplomatica, subìto a polemiche e imbarazzo a seguito dell’esecuzione di un’altra condanna a morte contro un giovane oppositore del regime degli ayatollah.

Mentre in Iran si viene eseguita un’altra condanna a morte contro un giovane oppositore del regime degli ayatollah, in Vaticano si svolgeva una cerimonia diplomatica destinata a suscitare polemiche e imbarazzo.

La Santa Sede ha infatti conferito la Grande Croce dell’Ordine Pian della Mérite all’ambasciatore iraniano presso il Vaticano, Mohammad Hossein Mokhtari, riconoscimento attribuito per il lavoro svolto durante il suo mandato diplomatico. La notizia non è stata diffusa ufficialmente dai media vaticani, ma è emersa inizialmente attraverso le agenzie iraniane ed è stata successivamente confermata da fonti d’Oltretevere





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