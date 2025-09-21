Cerreto d'Esi: Carabiniere muore stroncato da malore durante la Sagra dell'Uva

Un carabiniere di 46 anni, Domenico Caradonna, del nucleo cinofili di Pesaro Urbino, è morto a causa di un malore improvviso durante la Sagra dell'Uva a Cerreto d'Esi. Nonostante i soccorsi, l'uomo è deceduto. Indagini in corso per determinare le cause del decesso.

Tragedia a Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona, dove un carabiniere di 46 anni, Domenico Caradonna, è stato stroncato da un improvviso malore durante la Sagra dell'Uva, un evento tradizionale del paese. I tempestivi soccorsi, nonostante l'impegno del personale sanitario, si sono purtroppo rivelati inutili.

Caradonna, originario di Bari, era un membro del nucleo cinofili del comando dei Carabinieri di Pesaro Urbino, noto soprattutto per il suo ruolo di conduttore del cane Kevin e per le numerose operazioni antidroga svolte al parco Miralfiore di Pesaro. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e i colleghi, che lo ricordano come una persona solare, professionale e stimata. La perdita di Caradonna rappresenta un duro colpo per l'Arma dei Carabinieri e per la sua famiglia. \L'evento tragico si è verificato ieri sera, intorno alle 22:30, mentre il carabiniere era impegnato nel servizio di sicurezza durante la sagra. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, sposato e padre di una bambina di sei anni, ha accusato un malore improvviso che gli ha fatto perdere conoscenza, portandolo ad un arresto cardiaco. Immediatamente, il personale dell'ambulanza presente sul posto ha avviato le manovre di rianimazione, in attesa dell'arrivo dell'automedica del 118 da Fabriano. Purtroppo, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, il carabiniere non ha ripreso conoscenza. I colleghi, sotto shock, hanno assistito impotenti alla scena. Attualmente, sono in corso accertamenti approfonditi per determinare le cause precise del malore fatale. Inizialmente, si era ipotizzato uno shock anafilattico, ma questa ipotesi è ancora in fase di verifica. L'autopsia e gli esami tossicologici aiuteranno a far luce sulle dinamiche di questa tragica perdita.\Il ricordo di Domenico Caradonna è vivo nella memoria di chi lo conosceva. I colleghi lo descrivono come una persona eccezionale, sempre disponibile e dedita al suo lavoro. Era stato protagonista di importanti operazioni antidroga, tra cui il ritrovamento di 30 kg di cocaina su una nave attraccata al porto di Napoli, in collaborazione con il suo cane Kevin, e il ritrovamento di altri 10 kg di cocaina nella campagna senese. La sua professionalità e il suo impegno erano riconosciuti e apprezzati da tutti, come testimoniano i numerosi messaggi di cordoglio ricevuti da parte delle forze dell'ordine, tra cui Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Pesaro. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità e tra i suoi colleghi, che lo ricorderanno sempre con affetto e stima. L'inchiesta aperta cercherà di fare chiarezza sulle circostanze della morte, fornendo risposte alla famiglia e a tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato Domenico Caradonna





