Cervello umano: studio svela origine antica del cablaggio incrociato

Uno studio rivela che il controllo controlaterale del cervello è un residuo evolutivo di oltre 500 milioni di anni, nato nei sistemi visivi dei primi vertebrati marini.

Un'indagine scientifica recente ha finalmente chiarito il mistero che riguardava il cablaggio incrociato del cervello umano, dimostrando che questa caratteristica non deriva da un vantaggio adattativo strategico, ma da un residuo strutturale antico. La ricerca, pubblicata su una rivista specializzata, indica che la simmetria bilaterale e il controllo controlaterale sono ereditati dai sistemi visivi dei primi vertebrati apparso oltre 500 milioni di anni fa. Questi organismi marini primitivi hanno stabilito un modello neurale che è stato mantenuto e modificato nel corso dell'evoluzione, senza che la natura abbia deciso di riorganizzare l'anatomia da zero.

Meccanismo neurale e origine visiva

La simmetria bilaterale del corpo umano nasconde un'anomalia fondamentale nel cervello definita cross-wiring, ovvero il controllo controlaterale. In questo sistema, i segnali sensoriali e motori tra il sistema nervoso centrale e il corpo si incrociano lungo la linea mediana. Il lato destro del cervello riceve le informazioni e comanda gli arti della metà sinistra, mentre l'emisfero sinistro agisce in modo speculare per il lato destro. Per decenni i neuroscienziati si sono interrogati sulle ragioni funzionali di questa organizzazione incrociata, cercando una logica specifica.

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L'indagine parte dall'analisi del modo in cui il sistema nervoso elabora gli stimoli visivi. Quando la luce colpisce la retina, l'immagine viene invertita: gli oggetti situati a destra proiettano i fotoni sulla porzione sinistra della retina, e viceversa. Attraverso il chiasma ottico, i fasci di nervi distribuiscono l'informazione in modo che il campo visivo destro raggiunga l'emisfero sinistro del cervello. Questa disposizione iniziale è la chiave per comprendere come si siano sviluppati i circuiti successivi.

Ruolo del tetto ottico e conservazione evolutiva

Gran parte di questi segnali visivi si dirige verso un'area ancestrale del mesencefalo, il tetto ottico, noto nei mammiferi come collicolo superiore. Questa struttura è deputata alle risposte rapide agli stimoli ambientali ed è comune a tutti i vertebrati esistenti. Possiede mappe organizzate in modo controlaterale, creando una rete di comunicazione inversa rispetto alla percezione fisica. Secondo i ricercatori, l'architettura originaria del tetto ottico avrebbe fatto da modello strutturale per lo sviluppo successivo di altre vie sensoriali e motorie.

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L'analisi dei percorsi nervosi nei tetrapodi, il gruppo che comprende anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, mostra che la stessa logica di incrocio caratterizza le vie responsabili del tatto e della propriocezione. Questo include il sistema della colonna dorsale e i fasci associati alla percezione del dolore, come il tratto spinotalamico. Lo stesso schema si osserva nei circuiti che controllano la muscolatura scheletrica, inclusi il tratto tettospinale e il sistema rubrospinale. L'evoluzione ha così imposto una simmetria incrociata a cui si sono uniformati anche i circuiti comparsi in epoche successive.

Adattamento del controllo motorio fine

Un caso particolare è rappresentato dal tratto corticospinale, che nei primati e nell'essere umano gestisce il controllo fine dei movimenti e delle dita. Per questa funzione critica, l'evoluzione avrebbe riadattato una via neurale preesistente nata per regolare l'afflusso sensoriale. Invece di progettare un sistema ex novo per gestire la destrezza manuale, la natura ha sfruttato un'infrastruttura di cablaggio già consolidata nei circuiti visivi dei primi pesci nati durante il Cambriano. Questa scelta conservativa ha permesso di sviluppare funzionalità complesse riutilizzando strumenti antichi.

La persistenza di questa organizzazione speculare dimostra come i sistemi biologici tendano a conservare e modificare le soluzioni strutturali già presenti nei progenitori. Il mistero del cervello cablato al contrario troverebbe così la sua risposta non in una raffinata strategia di adattamento, ma nella storia profonda di organismi marini vissuti mezzo miliardo di anni fa. Questa scoperta offre una nuova prospettiva sull'unità profonda della vita animale e sulla natura cumulativa del progresso biologico.