Cesare Cremonini chiude l'era 'L'allegria' con concerti epocali e guarda al futuro ispirato da Bowie e Reed

Il cantautore Cesare Cremonini conclude la tournée celebrativa per l'album 'L'allegria' con sei concerti di grande successo, tra cui le date al Circio Massimo di Roma con ospiti speciali. Guarda già al futuro con un nuovo album rock nato a Londra con Damon Albarn, ispirato a Bowie e Reed, dopo un periodo personale difficile. Articolo che ripercorre la sua carriera e l'importanza della sua musica nel panorama italiano.

Siamo partiti nel 1999: Cesare Cremonini guarda i 65 mila del Circo Massimo e sembra un ragazzino felice. A 46 anni sta per salutare l'era di, il fortunato disco del 2024, per tuffarsi in qualcosa di inedito: Le nuove canzoni mi porteranno in posti molto diversi da questo.

Ma prima del nuovo disco ispirato al rock anni Settanta e che uscirà entro la fine dell'anno, realizzato a Londra negli studi di Damon Albarn, c'è da chiudere un cerchio, e sei concerti per 350mila spettatori totali. Dopo la data zero a Gorizia, le due serate romane e quella milanese, ci sono ancora la tappa di Imola, domani, sabato 13 giugno, e quella conclusiva a Firenze, il 17.

Questi concerti sono probabilmente l'operazione più ambiziosa per Cremonini finora: per la prima serata al Circo Massimo ha voluto sul palco anche Jovanotti, Elisa e Luca Carboni, oltre al saluto dell'amico di sempre Valentino Rossi. Palco da star internazionale con torri da 22 metri di altezza e lunga passerella - Se l'allungavi ancora un po' arrivavi a Ostia scherza Jovanotti - e lui a cantare tutte le sue hit suonando fisarmonica, pianoforte, chitarra elettrica e acustica, percussioni e anche il sax che pure ha scoperto appena 8 mesi fa: Le dodici ore al giorno che ho passato a studiarlo mi hanno insegnato due cose: ho vicini molto pazienti e una nuova voce a disposizione.

A completare il quadro, le telecamere Rai per riproporre l'evento in prima serata il 2 settembre. Si riscopre il percorso dell'ultimo dei grandi cantautori storici. Cremonini è figlio della fiera tradizione bolognese - Lucio Dalla viene ricordato anche dal palco. Intanto il futuro si avvicina: In questi ultimi mesi la vita mi ha segnato e la musica mi ha salvato da qualcosa di molto vicino all'autodistruzione.

Non parlerò mai dei particolari dell'incidente. Ho provato dolore, l'unico modo per annegarlo era un disco nuovo. Per questo lavoro dice di essersi ispirato a mostri sacri come David Bowie e Lou Reed che hanno saputo trasformarsi. In una musica italiana dove troppi somigliano a tanti e l'innovazione è merce rarissima, è ben più di una promessa.

Trame sonore: un fiore all'occhiello del panorama musicale indipendente italiano A venticinque anni dal G8 di Genova, il regista riporta in sala il film che raccontò le violenze nella scuola. E rilancia una domanda rimasta senza risposta: Come mai nessuno ha mai smentito il comunicato diffuso dalla Polizia dopo l'irruzione? Parlava di terroristi che invece non c'erano





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