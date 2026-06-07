Cesare Cremonini chiude lo show al Circo Massimo in accappatoio rosso: il finale sulle note di 'Un giorno migliore'

Cesare Cremonini ha scelto un insolito outfit per il suo show al Circo Massimo, presentandosi sul palco con un accappatoio rosso fiammante. Il cantautore bolognese ha cantato il suo storico successo 'Un giorno migliore', lasciando il pubblico senza parole. Questo insolito outfit ha fatto parlare di sé, con alcuni che ipotizzano un improvviso inconveniente di guardaroba, mentre altri lo considerano una precisa scelta di stile per celebrare il suo trionfo romano. In ogni caso, l'abbraccio con il pubblico romano ha confermato il successo della doppia data capitolina, regalando un'immagine da imperatore del pop decisamente originale.

Cesare Cremonini ha chiuso il suo show al Circo Massimo con un accappatoio rosso , lasciando il pubblico senza parole. Il cantautore bolognese ha scelto di presentarsi sul palco con un vistoso accappatoio rosso fiammante, cantando il suo storico successo 'Un giorno migliore'.

Questo insolito outfit ha fatto parlare di sé, con alcuni che ipotizzano un improvviso inconveniente di guardaroba, mentre altri lo considerano una precisa scelta di stile per celebrare il suo trionfo romano. In ogni caso, l'abbraccio con il pubblico romano ha confermato il successo della doppia data capitolina, regalando un'immagine da imperatore del pop decisamente originale





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