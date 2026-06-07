Cesare Cremonini conquista il Circo Massimo con 65 mila fan

Il cantautore bolognese ha messo in scena uno spettacolo di tre ore, durante il quale ha cantato, ballato, suonato il pianoforte e ha persino suonato il sax. Il suo pubblico è transgenerazionale e comprende persone di tutte le età e backgrounds, che hanno viaggiato da ogni angolo d'Europa per assistere allo spettacolo.

Cesare Cremonini ha conquistato il Circo Massimo con un pubblico di 65 mila persone provenienti da tutta Europa, dalla Spagna a Belluno. La sua performance live, parte del tour ' Live2026 ', ha dimostrato il suo dominio sulla scena musicale italiana.

Il cantautore bolognese, che ha annunciato l'addio agli stadi, ha messo in scena uno spettacolo di tre ore, durante il quale ha cantato, ballato, suonato il pianoforte e ha persino suonato il sax. La sua energia e la sua presenza scenica hanno conquistato il pubblico, che ha cantato insieme a lui ogni canzone, superando ogni barriera anagrafica o di classe.

Il suo pubblico è transgenerazionale e comprende persone di tutte le età e backgrounds, che hanno viaggiato da ogni angolo d'Europa per assistere allo spettacolo. La mappa dei viaggiatori parte dalla Spagna con Teresa, 48 anni, che ha scoperto la musica di Cremonini nel 2019, e arriva al Veneto di Serenina e Alessandra, che hanno lasciato figli e mariti a casa per godersi lo spettacolo.

La passione per la musica di Cremonini è così forte che alcuni fan hanno addirittura un tatuaggio con il testo di una delle sue canzoni





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