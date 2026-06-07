Cesare Cremonini imperatore al Circo Massimo: basta lustrini, il sax trasforma il dolore in musica

Cesare Cremonini incanta 65mila spettatori al Circo Massimo con un concerto che mette la musica al centro. Annuncia un nuovo album rock n roll con il sassofono come protagonista, nato dal dolore e dalla volontà di rompere con il passato.

Cesare Cremonini si è presentato al Circo Massimo di Roma davanti a 65mila persone, trasformando l'antico stadio in un tempio della musica contemporanea. Il concerto, parte del Cremonini Live26, ha visto l'artista bolognese dominare la scena con un mix di spettacolarità e intimità, dimostrando che la sostanza musicale può ancora prevalere sugli effetti speciali.

L'evento, che ha fatto registrare il tutto esaurito, è stato un viaggio attraverso oltre venticinque anni di carriera, con brani come Alaska Baby, Latin Lover, Ora che non ho più te e La ragazza del futuro, durante il quale è apparsa la ballerina Caterina Licini, sua attuale compagna. Non sono mancati gli omaggi a Roma, con la chitarra e voce su Roma Capoccia, e alla madre Carla, presente in platea, durante Vorrei.

Il risultato è stato uno show elegante e ambizioso, dove le canzoni sono state al centro di ogni istante, accompagnate da arrangiamenti curati e fiati protagonisti. Cremonini ha voluto sottolineare che questi concerti rappresentano un punto e a capo per lui, un momento di rottura con il passato. L'artista ha annunciato un nuovo album, registrato a Londra e in uscita entro l'anno, che definisce una sfida e un disco di rottura.

Il sassofono sarà il protagonista assoluto, uno strumento che lo ha salvato da una fase personale difficile e che ha aperto un canale creativo inimmaginabile. Cremonini ha raccontato di aver studiato il sax per mesi, portandolo sul palco e alzandolo al cielo come un simbolo. Persino Donny McCaslin, il sassofonista di David Bowie in Blackstar, ha collaborato al disco.

L'artista ha voluto interrompere la ruota dei tour, della poca pausa e degli album nuovi, per seguire esclusivamente la musica senza preoccuparsi dei numeri o degli stadi. Ha dichiarato di voler suonare dove il disco lo porterà, rifiutando i lustrini e gli effetti speciali che non lo rappresentano. Questa scelta è coerente con la sua evoluzione artistica e personale, come ha spiegato in più occasioni.

Il concerto al Circo Massimo è stato un evento che ha mescolato grandiosità e intimità, con una produzione curata nei minimi dettagli ma sempre al servizio della musica. Le torri luminose, la passerella tra il pubblico e i video monumentali hanno creato un'atmosfera magica, ma tutto è apparso subordinato alle canzoni. Cremonini ha voluto che la musica arrivasse per prima, e così è stato.

L'album futuro, nato dal dolore e dalla ricerca di una nuova dimensione artistica, promette di essere un punto di svolta. L'artista ha chiesto che non fossero gli stadi a dettare la sua prossima tournée, ma il disco stesso. Questa determinazione a rimanere fedele a se stesso e alla sua arte è ciò che ha reso il concerto al Circo Massimo non solo un trionfo, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo per Cesare Cremonini





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