La stagione dei live al Circo Massimo si apre con una serata indimenticabile, in cui Cesare Cremonini si consacra re della Capitale per una notte.

Cesare Cremonini imperatore al Circo Massimo : "Basta lustrini e stadi. Nel nuovo disco con il sax trasformo il dolore in musica". La stagione dei live al Circo Massimo si apre con una serata indimenticabile, in cui Cesare Cremonini si consacra re della Capitale per una notte.

Vasco in concerto a Rimini: "Non parlo dal palco? Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni. Per chi vuole intendere, gli altri si f*ttano". Intanto, Beatrice è morta a soli 2 anni, vittima di abusi e maltrattamenti.

Le foto e i video che la mostrano con le botte e le minacce sono stati diffusi online. L'arresto di Emanuel Iannuzzi, il compagno della mamma di Beatrice, è stato ordinato per abbandono di minore. L'Estate è in cima alla classifica degli eventi climatici estremi in Italia, con temperature elevate e rischi di siccità. La meteo della Capitale prevede un caldo africano in arrivo, con temperature fino a 36 gradi.

Fiorella Mannoia ha mostrato la sua elegante casa romana insieme al marito Carlo Di Francesco, con librerie a tutta parete e uno studio musicale. Belén Rodriguez e Marco Borriello hanno parlato del retroscena di Simona Ventura, che ha scelto la showgirl per l'Isola dei Famosi. Meteo, caldo africano in arrivo: la nuova ondata di giugno, temperature fino a 36 gradi. Da Roma a Milano, le città da bollino rosso per l'aumento dei prezzi degli affitti.

La mamma di Stasi ha parlato della sua famiglia e del suo dolore, mentre Makka è stata assolta per l'omicidio del padre violento. Carmela e Giovanni sono stati uccisi a Scandicci, e la svolta macabra del Mostro di Firenze è stata scoperta. Dopo 45 anni, nessun colpevole è stato trovato. Cobolli contro Zverev: orario e dove vedere la finale del Roland Garros. Il montepremi e la cifra da sogno già incassata da Flavio





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