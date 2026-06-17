Cesare Cremonini ha omaggiato Freddie Mercury indossando la camicia dell'ultimo concerto dei Queen durante il suo tour. La Visarno Arena di Pisa sarà il palco per l'ultimo concerto di queste dimensioni di Cremonini, che si è definito come la chiusura di un capitolo e l'inizio di uno nuovo.

Cesare Cremonini omaggia Freddie Mercury , la camicia dell'ultimo concerto dei Queen per la chiusura del tour. Dopo i sold out di Roma, Milano e Imola, ad attendere Cremonini sul palco della Visarno Arena ci saranno 600mila fan.

Si tratta dell'ultimo concerto di queste dimensioni che Cesare ha in programma, almeno per un po'. Non un semplice dettaglio, dunque, ma un omaggio e una citazione di un'immagine diventata iconica. Per Cremonini, che ha definito la fine di questo tour come la chiusura di un capitolo e l'inizio di uno nuovo, questo richiamo sembra racchiudere perfettamente il significato del momento.

Dopo i sold out di Roma, Milano e Imola, ad attendere Cremonini sul palco della Visarno Arena ci saranno 600mila fan. Si tratta dell'ultimo concerto di queste dimensioni che Cesare ha in programma, almeno per un po'. Non si può far decidere ai numeri e agli incassi dei tour chi sei come artista, ha scritto sui suoi social per ribadire lo stop agli stadi annunciato in occasione della doppietta al Circo Massimo della capitale.

Sento l'esigenza di togliere, non di aggiungere, perché dopo questi risultati, che ho sempre desiderato, sarebbe solo una rincorsa verso il di più - spiega - e io morirei come artista così, voglio dare il massimo valore alla nuova musica che sta nascendo. Ma forse è anche per questo che ogni concerto sta diventando un giorno indimenticabile. Camilla Mangiapelo sposa il calciatore Luca Moro, la romantica proposta in riva al mare. L'ex corteggiatrice di U&D: Sì!

Ti amerò per mille anni. Via di Valle Aurelia, la strada che racconta la storia della Valle dell'Inferno. Gatto irrompe sul palco e si prende la scena nel finale di Romeo e Giulietta, pubblico in visibilio: Chiamatelo per tutti gli altri spettacoli. Caldo, da oggi l'ondata record: temperature fino a 39 gradi e notti tropicali.

Quali sono le città da bollino rosso, i giorni peggiori. Valeria Marini, la casa stellare a Roma in piazza di Spagna: gli specchi sul soffitto, la stanza della principessa e la terrazza panoramica. Sophie Codegoni, la nuova casa a Milano con la piccola Celine: soggiorno total white, il bagno effetto marmo, la tenera cameretta e il balconcino con vista





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