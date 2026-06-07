Cesare Cremonini: un nuovo tour estivo e una svolta creativa

Il cantautore bolognese Cesare Cremonini ha dato il via al suo nuovo tour estivo con una produzione caratterizzata da un palco largo più di 60 metri, quattro torri scenografiche e una passerella di 100 metri. La serata ha sancito la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova fase creativa, annunciata dallo stesso musicista poco prima di salire sul palco.

Il cantautore bolognese Cesare Cremonini ha dato il via al suo nuovo tour estivo con una produzione caratterizzata da un palco largo più di 60 metri, quattro torri scenografiche e una passerella di 100 metri.

La serata ha sancito la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova fase creativa, annunciata dallo stesso musicista poco prima di salire sul palco. Il sassofono ha aiutato Cremonini a superare una difficoltà personale e ha rubato la parte autodistruttiva. La nuova strada non prevede l'omologazione che oggi condiziona i percorsi dei musicisti più giovani.

Durante il concerto, Cremonini ha eseguito diverse canzoni, tra cui 'Cercando Camilla', 'Alaska Baby', 'Mondo', 'L'ombelico del mondo', 'Aurore boreali', 'Mamma' e 'Un giorno migliore'. Il legame con la Capitale è stato omaggiato con una versione acustica di 'Roma Capoccia' di Antonello Venditti





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