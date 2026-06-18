Cesare Pavese: la proiezione del sentimento nel paesaggio romano

Analisi della lirica Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese, con focus sull'uso dei tempi verbali, del lessico e sulla tendenza a proiettare le emozioni sul paesaggio urbano. Il testo esplora come Roma diventi una geografia dell'anima, riflesso dell'attesa amorosa.

Cesare Pavese , nella sua lirica Passerò per Piazza di Spagna, costruisce un'intensa proiezione del sentimento amoroso sullo scenario urbano romano. Il poeta, in attesa dell'incontro con l'attrice Constance Dowling, immagina di percorrere le strade della capitale, dalla Piazza di Spagna alla salita di Trinità dei Monti.

Questo percorso non è fisico ma interiore, e il paesaggio cittadino si trasforma, diventando parte attiva dell'emozione. Gli elementi architettonici e naturali perdono la loro materialità per farsi interpreti della speranza e dell'attesa. L'atmosfera è sospesa, quasi onirica, dove la luce smarrita e l'aria ferma avvolgono la scena, mentre il tumulto delle strade si fonde con il tumulto del cuore. La donna appare alla fine come una presenza rassicurante, punto di luce che pacifica il caos.

Dal punto di vista stilistico, Pavese fa un uso sistematico del futuro semplice, con verbi come sarà, s'apriranno, canteranno. Questo tempo non indica solo un evento a venire, ma esprime una certezza desiderante, una profezia dell'anima. Il lessico, semplice e quotidiano, è carico di simbolismo: pietra e acqua, sole e aria ferma creano corrispondenze analogiche. Le ripetizioni di s'aprirà e s'apriranno simboleggiano l'apertura interiore del protagonista e la trasformazione dello spazio urbano da estraneo ad accogliente.

La città, solitamente labirintica, si spalanca come una soglia che conduce al senso dell'esistenza attraverso l'altro. Questa proiezione dei sentimenti sul paesaggio è un tema centrale nella letteratura e nell'arte occidentale. Il paesaggio non è mai neutro, ma riflette gli stati d'animo. Pensiamo ai paesaggi di Turner, dove la tempesta è lo specchio della potenza divina e delle passioni umane, o alla natura di Monet, che cattura l'effimero e il soggettivo.

Nella musica, i quadri sinfonici di Richard Strauss descrivono scene naturali che sono in realtà allegorie di emozioni. Anche nella poesia, da Petrarca a Ungaretti, il luogo è sempre interiorizzato. Pavese qui supera la solitudine dei suoi personaggi: il mondo non è più un muro, ma un partner dialogico. La sua Roma diventa una geografia dell'anima, dove ogni elemento partecipa alla rivelazione dell'amore.

Questo meccanismo, detto 'proiezione' o 'patetismo del paesaggio', mostra come l'arte trasformi il reale in un simbolo, facendo del circostante unestensione del sé. La lirica si chiude con l'immagine della donna, ferma e chiara, che ordina il caos: è l'armonia raggiunta, la trasparenza dell'attesa





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