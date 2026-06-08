Cesc Fabregas, ex calciatore del Barcellona e della nazionale spagnola, racconta la sua storia e la sua carriera da calciatore professionista. Dalla sua infanzia a Barcellona, ai suoi primi passi nel calcio, fino alla sua esperienza come allenatore della prima squadra del L.R. Vicenza.

Cesc Fabregas , la vita e la carriera di un calciatore leggendario. Dalla sua infanzia a Barcellona , dove aveva la coperta del Barcellona appesa al muro, ai suoi primi passi nel calcio giocando per strada davanti a casa, fino alla sua carriera da calciatore professionista.

Fabregas racconta la sua storia, dalle partite monumentali sui campetti del paese, ai suoi gol e alle sue vittorie. Inoltre, parla della sua esperienza come allenatore della prima squadra del L.R. Vicenza e della sua storica qualificazione in Champions League. Un'intervista esclusiva con il Corriere della Sera, in cui Fabregas rivive la sua vita e la sua carriera, e ci mostra il suo lato più umano





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