Il centrocampista spagnolo denuncia l'impatto negativo di iPad e social sui bambini, ricorda le sue radici nel calcio di strada e invita a proteggere l'adolescenza da una dipendenza tecnologica che sta erodendo la creatività e la concentrazione sul campo.

Il centrocampista spagnolo Cesc Fabri, una vera icona del calcio contemporaneo, ha espresso una profonda preoccupazione per l'evoluzione del gioco e per l'impatto che la tecnologia ha sui giovani calciatori.

In una recente intervista ha raccontato le sue radici, ricostruendo i primi ricordi d'infanzia trascorsi in un piccolo paese di pochi chilometri quadrati, dove il pallone era l'unico compagno di giochi. Descrive come, da bambino, si divertiva a tirare la palla contro il muro di casa o contro la saracinesca di un negozio, sfidando i compagni in partite di cinque contro cinque nei cortili dei nonni.

Le sue memorie sono intrise di passione genuina: "Il primo pallone che ho avuto era un Mikasa, ancora lo ricordo ancora oggi.

Il calcio era libertà, era creatività, era l'energia di un'intera generazione che trovava nella palla il modo di esprimersi senza l'interferenza di dispositivi elettronici".

Fabri ha sottolineato come, anche da adulto, continui a rimpiangere la perdita di quella semplicità, osservando che oggi i bambini trascorrono ore davanti a iPad, smartphone e social network, sacrificando il tempo dedicato al gioco all'aria aperta. Il suo commento è rimasto particolarmente forte quando ha affermato che la "merda digitale" sta divorando l'infanzia, impedendo ai più giovani di sviluppare concentrazione, pazienza e la capacità di affrontare gli errori.

"Non hanno pazienza, non riescono più a concentrarsi per più di due minuti, devono cambiare sempre tema, non riescono a fare una cosa per volta", ha dichiarato, rimarcando che anche i giocatori professionisti più promettenti mostrano una dipendenza preoccupante dal cellulare durante gli allenamenti, perdendo la gioia intrinseca del gioco. Fabri ha inoltre parlato della sua esperienza personale di genitore, denunciano che la figlia di tredici anni è l'unica della sua classe a non possedere un telefono, una scelta consapevole per proteggerla dall'erosione dell'adolescenza.

L'obiettivo, secondo l'ex cagliaritano, è insegnare un uso responsabile della tecnologia, evitando che i giovani si facciano "mangiare il tempo della loro vita da un telefono". Ha ribadito l'importanza di celebrare ogni piccolo traguardo sportivo - dal primo gol al compleanno di un debuttante - per far capire ai giovani atleti il valore della propria crescita personale. Il messaggio si è esteso anche al ruolo degli allenatori e dei dirigenti: "Bisogna vivere la gioia, celebrare ogni passo della vita.

Non è tutto scontato, non è normale prendere per ovvio ciò che si conquista". Il modo di vivere il calcio, a suo avviso, è stato trasformato in una corsa ossessiva al risultato, dove gli errori sono visti come fallimenti irreparabili.

"Sì, la pressione è enorme, non c'è più spazio per il talento creativo. Oggi il calcio è più veloce, più difensivo, tutti programmano ogni movimento e chi osa fare una giocata complessa viene massacrato", ha osservato Fabri, ricordando la finale di Champions in cui una squadra ha dimostrato una tattica difensiva quasi impenetrabile, lasciando poco spazio all'espressione offensiva.

Nonostante le controversie politiche sul conflitto in Medio Oriente - menzionato brevemente quando ha riferito che Israele ha colpito obiettivi militari a Teheran con missili lanciati dallo Yemen - Fabri ha scelto di concentrare il discorso sul futuro del calcio. Il messaggio finale è chiaro: è necessario riscoprire la gioia primordialmente associata al pallone, restituire ai giovani la capacità di immaginare, di sbagliare e di ricominciare, e ridare al gioco la sua autenticità, al di là delle pressioni commerciali e delle distrazioni digitali





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