Cessate il fuoco e transito nello Stretto di Hormuz: sviluppi recenti

Il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, ha detto che Hezbollah sarebbe pronto a un cessate il fuoco totale e immediato con Israele. Le forze armate statunitensi hanno coordinato il transito di navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz, nonostante lo stallo nei negoziati per porre fine al conflitto con l'Iran.

Il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, ha detto che Hezbollah sarebbe pronto a un cessate il fuoco totale e immediato con Israele . Le forze armate statunitensi hanno coordinato il transito di navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz, nonostante lo stallo nei negoziati per porre fine al conflitto con l' Iran .

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver condotto attacchi difensivi contro siti radar iraniani e strutture di comando e controllo di droni nell'Iran meridionale. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu non sarebbe d'accordo con il scenario di un cessate il fuoco completo senza il ritiro israeliano dal Libano meridionale. Hezbollah sarebbe d'accordo con il cessate il fuoco senza la richiesta di un ritiro israeliano.

Le autorità Usa non hanno precisato la tipologia delle navi coinvolte né i percorsi esatti. Almeno una delle navi si è mantenuta più vicina alle coste dell'Oman e lontana da quelle iraniane. Il traffico marittimo resta ben al di sotto dei livelli precedenti all'escalation militare. Il corridoio coordinato dagli Stati Uniti rappresenta un'alternativa per gli operatori che non intendono richiedere autorizzazioni all'Iran o pagare pedaggi per il transito.

Teheran ha il diritto di imporre alle navi una tassa ambientale per il transito nello Stretto di Hormuz, sostiene Arman Khorsand, capo del Centro iraniano per gli affari internazionali e le convenzioni ambientali. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi difensivi contro siti radar iraniani e strutture di comando e controllo di droni nell'Iran meridionale.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu non sarebbe d'accordo con il scenario di un cessate il fuoco completo senza il ritiro israeliano dal Libano meridionale. Hezbollah sarebbe d'accordo con il cessate il fuoco senza la richiesta di un ritiro israeliano. Le autorità Usa non hanno precisato la tipologia delle navi coinvolte né i percorsi esatti. Almeno una delle navi si è mantenuta più vicina alle coste dell'Oman e lontana da quelle iraniane.

Il traffico marittimo resta ben al di sotto dei livelli precedenti all'escalation militare. Il corridoio coordinato dagli Stati Uniti rappresenta un'alternativa per gli operatori che non intendono richiedere autorizzazioni all'Iran o pagare pedaggi per il transito. Teheran ha il diritto di imporre alle navi una tassa ambientale per il transito nello Stretto di Hormuz, sostiene Arman Khorsand, capo del Centro iraniano per gli affari internazionali e le convenzioni ambientali





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