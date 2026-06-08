Cessate il fuoco fragile in Libano: oltre 3.500 attacchi aerei israeliani nonostante la tregua

Il Primo Ministro libanese Nawaf Salam denuncia che Israele ha condotto quasi 3.500 attacchi aerei e centinaia di demolizioni controllate dal 17 aprile, nonostante il cessate il fuoco. L'intensificazione degli scontri nel sud del Libano, il rifiuto di Hezbollah di negoziati duraturi e le reciproche rappresaglie tra Iran e Israele peggiorano la crisi umanitaria, con oltre un milione di sfollati.

Il Primo Ministro libanese Nawaf Salam ha reso noto che dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti il 16 aprile, Israele ha condotto quasi 3.500 attacchi aerei sul territorio libanese, oltre a centinaia di esplosioni controllate e operazioni di rastrellamento.

I dati, pubblicati dopo una riunione di gabinetto, coprono il periodo dal 17 aprile al 7 giugno e rivelano un'intensa attività militare nonostante l'accordo di tregua. Il cessate il fuoco, entrato in vigore a mezzanotte del 17 aprile, ha ridotto significativamente i bombardamenti su Beirut e i suoi sobborghi, ma non è riuscito a fermare i combattimenti nel sud del Libano tra le forze israeliane e il gruppo armato Hezbollah, sostenuto dall'Iran.

Salam ha sottolineato che interi villaggi nella striscia meridionale del Libano sono stati completamente rasi al suolo a causa delle operazioni di demolizione controllata e di "razing". Nonostante il Libano si adoperi per rispettare l'accordo, le recenti escalation tra Iran e Israele hanno provocato nuove ondate di sfollati, aggravando la già precaria capacità del paese di ospitare le famiglie in fuga.

Più di un milione di persone, pari a un quinto della popolazione libanese, sono state costrette a lasciare le proprie case dall'inizio delle ostilità, scoppiate il 2 marzo quando Hezbollah ha iniziato a lanciare razzi contro Israele in solidarietà con l'Iran, sotto attacco da parte di Israele e Stati Uniti. Hezbollah continua a colpire il nord di Israele e ha respinto i colloqui, mediati dagli Stati Uniti, tra autorità libanesi e israeliane volti a trasformare il cessate il fuoco in un accordo duraturo.

Domenica, Israele ha colpito i sobborghi meridionali di Beirut in rappresaglia per un attacco di Hezbollah, scatenando a sua volta un bombardamento iraniano sul nord di Israele e una successiva risposta israeliana su più località in Iran. Il Presidente Donald Trump ha definito la situazione come una forma di "cessate il fuoco" in cui si continua a sparare "in modo più moderato", piuttosto che una vera e propria sospensione totale dei combattimenti.

L'analisi di questi eventi evidenzia la complessità del conflitto, con molteplici attori regionali e internazionali coinvolti e una crisi umanitaria in rapida espansione in un Paese già provato da una grave instabilità politica ed economica





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