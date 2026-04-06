Cessate il Fuoco in Vista? USA, Iran e Mediatori Discutono Termini per Porre Fine al Conflitto

Stati Uniti, Iran e mediatori regionali sono impegnati in trattative per un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni, preludio a una definitiva conclusione delle ostilità. L'accordo si baserebbe su due fasi, con negoziati in corso per affrontare questioni cruciali come lo Stretto di Hormuz e l'uranio iraniano. Le prossime 48 ore saranno decisive per scongiurare un'escalation del conflitto.

Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali vicine ai colloqui, Stati Uniti , Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe condurre a una cessazione definitiva delle ostilità. La notizia, riportata da Axios, rivela che i mediatori stanno attivamente negoziando con le parti coinvolte i dettagli di un accordo strutturato in due fasi distinte.

Nella prima fase, si prevede un cessate il fuoco della durata di 45 giorni, durante i quali si svolgerebbero negoziati volti a stabilire i termini di una definitiva conclusione del conflitto. Una delle fonti ha precisato che la durata del cessate il fuoco potrebbe essere estesa, se fosse necessario concedere più tempo alle trattative per giungere a un accordo. La seconda fase, invece, sarebbe dedicata all'implementazione di un accordo finalizzato a porre fine alla guerra. Nonostante gli sforzi, le fonti esprimono scetticismo riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo parziale nel breve termine, ossia nelle prossime 48 ore. Tuttavia, viene sottolineato che questo ultimo tentativo rappresenta l'unica via per scongiurare una drastica escalation del conflitto, con due fonti che rivelano l'esistenza di un piano operativo dettagliato per una massiccia campagna di bombardamenti israelo-americana contro le infrastrutture energetiche iraniane. La scadenza, inizialmente fissata da Trump, è stata prolungata per concedere un'ultima chance di giungere a un'intesa.\I negoziati si svolgono attraverso la mediazione di Pakistan, Egitto e Turchia, oltre che tramite scambi di messaggi di testo tra Steve Witkoff, inviato di Trump, e Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano. Un funzionario statunitense ha dichiarato che l'amministrazione Trump ha presentato diverse proposte all'Iran negli ultimi giorni, ma fino ad ora i funzionari iraniani non le hanno accettate. Le fonti aggiungono che i mediatori ritengono che la riapertura completa dello Stretto di Hormuz e una soluzione per la gestione dell'uranio altamente arricchito iraniano, attraverso la sua rimozione dal paese o la diluizione, potrebbero essere elementi chiave di un accordo finale. I mediatori sono impegnati a definire misure di rafforzamento della fiducia che l'Iran potrebbe adottare in merito alla riapertura dello Stretto di Hormuz e alla gestione delle sue riserve di uranio, sottolineando l'importanza di queste due questioni come principali carte da giocare per l'Iran durante le negoziazioni. Gli iraniani, secondo le fonti, non sarebbero disposti a rinunciarvi completamente in cambio di un semplice cessate il fuoco di 45 giorni. I mediatori stanno valutando la possibilità che l'Iran possa compiere passi parziali su entrambe le questioni nella prima fase dell'accordo, parallelamente a misure che l'amministrazione Trump potrebbe adottare per fornire all'Iran garanzie sulla durata del cessate il fuoco e prevenire una ripresa delle ostilità. I funzionari iraniani hanno chiarito ai mediatori di non desiderare una situazione simile a quella di Gaza o del Libano, dove i cessate il fuoco sono spesso precari. I mediatori sono inoltre concentrati sull'identificazione di ulteriori misure di rafforzamento della fiducia che gli Stati Uniti potrebbero implementare per rispondere ad alcune delle richieste iraniane. La Casa Bianca, al momento, non ha rilasciato commenti sulla situazione. I mediatori hanno esortato i funzionari iraniani a non tergiversare, sottolineando che le prossime 48 ore rappresentano l'ultima opportunità per raggiungere un accordo e prevenire conseguenze disastrose.\I funzionari iraniani, almeno pubblicamente, mantengono una posizione ferma e respingono qualsiasi concessione. L'intensità dei colloqui e l'urgenza della situazione suggeriscono una fase critica del conflitto, con la possibilità di una svolta significativa o di un'ulteriore escalation. La diplomazia appare come l'ultima speranza per evitare un'escalation incontrollata, ma le posizioni apparentemente inconciliabili delle parti in gioco rendono il raggiungimento di un accordo una sfida ardua. L'esito di questi negoziati determinerà non solo il futuro del conflitto attuale, ma potrebbe anche avere ripercussioni significative sulla stabilità regionale e sui rapporti internazionali. Le prossime ore saranno cruciali per capire se gli sforzi diplomatici riusciranno a prevalere, portando a una soluzione pacifica, oppure se il conflitto proseguirà, con conseguenze potenzialmente devastanti per tutti i soggetti coinvolti. La cautela e la prudenza sono d'obbligo in questa fase delicata, in cui ogni mossa e ogni dichiarazione possono avere un impatto significativo sull'andamento delle trattative





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