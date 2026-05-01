Cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran: l'amministrazione Trump dichiara la fine delle ostilità ai fini della War Powers Resolution

Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha annunciato che il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, iniziato all'inizio di aprile, ha 'terminato' le ostilità ai fini della War Powers Resolution. La notizia arriva mentre il presidente Donald Trump affronta una scadenza cruciale per porre fine alla guerra in Iran o chiedere al Congresso un'estensione. Nonostante la tregua, la situazione rimane tesa, con migliaia di vittime e milioni di sfollati a causa degli attacchi reciproci.

Una bandiera iraniana sventola a Teheran, Iran, il 27 aprile 2026, in un contesto di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La foto, scattata da Majid Asgaripour per la WANA (West Asia News Agency) e diffusa dalla Reuters, rappresenta un momento simbolico in un conflitto che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso per settimane.

Secondo un alto funzionario dell'amministrazione del presidente Donald Trump, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, iniziato all'inizio di aprile, ha ufficialmente 'terminato' le ostilità tra le due parti, almeno ai fini della War Powers Resolution, la legge che regola i poteri di guerra del presidente americano. Trump si è trovato di fronte a una scadenza cruciale: venerdì 1° maggio, avrebbe dovuto porre fine alla guerra in Iran o presentare al Congresso una giustificazione per estenderla.

Tuttavia, tutto lascia presupporre che la data passerà senza alterare il corso del conflitto.

'Ai fini della War Powers Resolution, le ostilità iniziate sabato 28 febbraio sono terminate', ha dichiarato il funzionario, spiegando la posizione dell'amministrazione. Da quando è entrato in vigore il fragile cessate il fuoco, più di tre settimane fa, non si sono registrati scambi di fuoco tra le forze armate statunitensi e l'Iran.

In precedenza, analisti e assistenti del Congresso avevano ipotizzato che Trump avrebbe notificato al Congresso la sua intenzione di prorogare di 30 giorni il conflitto o di ignorare la scadenza, sostenendo che il cessate il fuoco segnava la fine delle ostilità. La legge del 1973, nota come War Powers Resolution, consente al presidente di intraprendere azioni militari per un massimo di 60 giorni prima di doverle concludere, richiedere l'autorizzazione del Congresso o chiedere una proroga di 30 giorni per 'inevitabile necessità militare' al fine di garantire la sicurezza delle forze armate.

La guerra in Iran è iniziata il 28 febbraio con una serie di attacchi aerei lanciati da Israele e Stati Uniti. Trump ha formalmente notificato al Congresso il conflitto 48 ore dopo, attivando così il conto alla rovescia dei 60 giorni, scaduti il 1° maggio. Durante un'audizione al Senato, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha affermato di aver compreso che l'orologio dei 60 giorni si sia fermato durante la tregua.

Tuttavia, i democratici dell'opposizione hanno contestato questa interpretazione, sostenendo che non esiste una disposizione legale che consenta di sospendere il conto alla rovescia durante un cessate il fuoco. La Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che solo il Congresso, e non il presidente, può dichiarare guerra, ma questo vincolo non si applica alle operazioni che l'amministrazione definisce di breve durata o necessarie per contrastare una minaccia immediata.

Il Partito Repubblicano di Trump detiene una maggioranza ristretta in entrambe le Camere del Congresso, mentre i democratici hanno cercato, fin dall'inizio della guerra, di approvare risoluzioni per costringere Trump a ritirare le forze statunitensi o a ottenere l'autorizzazione del Congresso. L'Iran ha risposto agli attacchi del 28 febbraio condotti da Stati Uniti e Israele con una serie di contrattacchi contro Israele e gli Stati del Golfo che ospitano basi americane.

Gli attacchi aerei statunitensi e israeliani sull'Iran, nonché gli attacchi israeliani in Libano, hanno causato migliaia di morti e milioni di sfollati. La situazione rimane estremamente volatile, con il rischio di un'escalation che potrebbe coinvolgere altre potenze regionali e internazionali





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