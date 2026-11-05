Cgil e Campo Largo: Il Futuro è Adesso senza Conte in arrivo

La conferenza CGil su sicurezza e alleanze vede Schlein, Boschi e Conte in una giornata segnata dai ritardi e dalle divisioni strategiche del centrosinistra romano.

La conferenza stampa del sindacato CGIL dal titolo "Il futuro è adesso" ha segnato una tappa cruciale per il campo largo, riunendo i leader di Italia Viva e Movimento 5 Stelle sullo stesso palco per discutere sicurezza e strategia politica. L'evento, tenutosi al Teatro Brancaccio di Roma, ha evidenziato le tensioni interne a una coalizione che cerca di presentarsi unita contro la destra di Giorgia Meloni.

L'arrivo tardivo di Giuseppe Conte crea imbarazzo

La cerimonia delle ore 16.30 ha avuto un inizio teso con l'assenza prevista del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Maurizio Landini, Elly Schlein, Maria Elena Boschi, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli attendevano al palco, mentre il portavoce di Conte annunciava un ritardo di quindici minuti. Il leader M5s è comparso alle 16.45, ricevendo un caloroso applauso dalla platea sindacale che lo ha applaudito tre volte durante il suo intervento.

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Le posizioni sui temi di sicurezza e lavoro

Il dibattito è stato caratterizzato da posizioni differenti sui decreti sicurezza e sulla protezione sociale. Elly Schlein ha difeso l'obiettivo di rendere l'Italia accessibile, chiedendo affitti più bassi e salari più alti. Maurizio Landini ha imposto condizioni rigide per un eventuale governo, opponendosi alla logica del subappalto e richiedendo la responsabilità diretta delle committenze nel contrasto al caporalato.

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Le dichiarazioni di Boschi e Bonelli

Maria Elena Boschi ha rappresentato Italia Viva ricevendo applausi dalla platea mentre attaccava sia Giorgia Meloni che Donald Trump. Angelo Bonelli ha difeso la reintroduzione dell'abuso d'ufficio come tutela per i più deboli. Nicola Fratoianni ha invitato a modificare la Bossi-Fini, mostrando come restino irrisolti i punti di attrito tra i partner di coalizione sulla gestione delle politiche migratorie e penali.