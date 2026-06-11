Cgil: Lazio fatica a uscire dalla stagnazione, salari reali ancora sotto i livelli del 2008

La Cgil Roma e Lazio ha analizzato i dati della Banca d'Italia e ha evidenziato che l'economia del Lazio è in perdita. Il Pil del Lazio è ancora al di sotto dei livelli del 2007, segno che la regione fatica a uscire dalla lunga stagnazione, nonostante Pnrr e il Giubileo. I salari reali continuano a essere al di sotto dei livelli del 2008 e la Cgil chiede interventi per rilanciare l'economia.

L'economia del Lazio è in perdita. È questo ciò che emerge dal nuovo rapporto della Banca d'Italia. Per la Cgil Roma e Lazio il report conferma tutte le preoccupazioni.

Dai dati rilasciati dal sindacato il Pil del Lazio è ancora al di sotto dei livelli del 2007, segno che la regione fatica a uscire dalla lunga stagnazione, nonostante Pnrr e il Giubileo. Per questo chiedono che la Regione e il governo intervengano per rilanciare l'economia. In linea con un sistema economico che non riesce a crescere sono anche i numeri sull'occupazione.

Nel 2025 l'aumento del tasso d'occupazione è stato meno della metà rispetto all'aumento avvenuto l'anno precedente, ciò vuol dire una crescita sempre minore. Per Cgil Roma e Lazio: i salari reali continuano a essere al di sotto dei livelli del 2008. Le cause individuate da Cgil sono due. La prima è il mancato adeguamento dei salari nei settori pubblici all'inflazione.

La seconda invece si ritrova nella riduzione delle ore di lavoro e del forte incremento del ricorso alla cassa integrazione guadagni e ai fondi di solidarietà. In particolare per quanto riguarda il Lazio le ore autorizzate sono aumentate del 50 per cento rispetto al 2024, contro il 7,4 per cento a livello nazionale





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