Un evento internazionale sul cirugia robotica e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale organizzato dalla Tecnica e promosso dal professore Vito Pansadoro a Roma presso l'Auditorium.

Un congresso internazionale sul cirugia robotica e l'uso dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla Tecnica e promosso dal professore Vito Pansadoro, si svolgerà a Roma il prossimo 3-5 giugno 2026 presso l'Auditorium.

Durante questo evento saranno affrontate le ultime tecnologie per la prevenzione e la cura dei tumori, compresa l'utilizzo corretto dell'intelligenza artificiale durante gli interventi. Nella città della Fenice, verranno riuniti gli esperti più famosi di chirurgia robotica e intelligenza artificiale per confrontarsi, condividere le loro conoscenze e promuovere la ricerca e la pratica della medicina robotica in tutto il mondo.

Inoltre, si terrà una dimostrazione remota di telechirurgia tra Roma e Pechino per dimostrare l'impatto che la chirurgia robotica a distanza può avere sul futuro della chirurgia. Per partecipare, non ci sono barriere geografiche e si può seguire lo sviluppo del progresso in tempo reale attraverso una rete di alta qualità e una interfaccia utente intuitiva. La faccenda si svolge con l'auspicio che nel 2026 la medicina robotica abbia raggiunto una nuova fase di intelligenza, velocità e precisione durante l'esecuzione.

Il congresso è destinato a diventare uno degli ultimi appuntamenti televisivi in programma durante il suo breve periodo di vita per i amanti della medicina robotica. Il programma dell'evento include sessioni di chirurgia live, sfide scientifiche multidisciplinari e presentazioni innovative delle tecnologie produttive per l'assistenza alla chirurgia robotica





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