Champions League: Arsenal-Sporting, è tempo di semifinale! Gunners favoriti ma Sporting in cerca dell'impresa

Tutto pronto all'Emirates Stadium per Arsenal-Sporting, gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Ai Gunners basta un pareggio per avanzare, Sporting chiamato a rimontare lo 0-1 dell'andata.

Le luci dell'Emirates Stadium si accendono, l'atmosfera è elettrica, e l'inno della Champions League risuona possente nell'aria prima che il fischio d'inizio dia il via a una sfida cruciale: Arsenal contro Sport ing. La posta in gioco è altissima, con un posto nelle semifinali della competizione europea che attende una delle due contendenti. Tuttavia, l' Arsenal si trova a navigare in acque burrascose nelle ultime settimane.

Un momento delicato ha caratterizzato la stagione dei Gunners, segnato dall'inaspettata eliminazione dalla FA Cup per mano del Southampton, una squadra di Championship, un risultato che ha lasciato un sapore amaro. A ciò si aggiunge la recente sconfitta casalinga contro il Bournemouth, un ko che ha ridotto il loro vantaggio in campionato sul Manchester City, secondo in classifica, a soli 6 punti, oltretutto con una partita in più giocata. Dall'altra parte, lo Sporting Lisbona affronta la partita con un morale leggermente più alto, occupando attualmente il secondo posto in classifica nel proprio campionato, a 5 punti dal Porto, ma con una partita ancora da disputare. Il fine settimana precedente ha visto i Leoni vincere con un secco 1-0 in trasferta contro l'Estrela Amadora, un risultato che dimostra la loro capacità di ottenere punti importanti anche lontano dalle mura amiche. L'Arsenal coltiva il sogno di raggiungere le semifinali di Champions League per la quarta volta nella sua storia, un traguardo che, se raggiunto, rappresenterebbe la seconda qualificazione consecutiva in questa fase del torneo. Per lo Sporting, invece, un eventuale accesso alle semifinali sarebbe un'impresa storica, un inedito assoluto che entrerebbe di diritto nei libri del club. La situazione di classifica e il risultato dell'andata rendono la partita odierna ancor più avvincente. Ai Gunners, grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta all'andata a Lisbona grazie a un gol in extremis di Havertz, basterà anche un pareggio per garantirsi il passaggio del turno. Al contrario, lo Sporting è chiamato a un'impresa: una vittoria con almeno un gol di scarto sarebbe necessaria per prolungare la contesa ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Per accedere direttamente alle semifinali, invece, dovrebbero ottenere un successo con almeno due reti di vantaggio. Le assenze in casa Arsenal aggiungono un ulteriore elemento di incertezza. Mikel Arteta dovrà fare a meno di Bukayo Saka, un giocatore fondamentale per la manovra offensiva dei Gunners. Tuttavia, Declan Rice sembra essere pronto a stringere i denti e scendere in campo nonostante qualche acciacco fisico, dimostrando grande spirito di sacrificio. Sulla fascia sinistra difensiva, a causa dell'indisponibilità di Calafiori, non al meglio, giocherà Hincapié. Un occhio di riguardo, come sempre, andrà riposto in Viktor Gyökeres, l'ex attaccante dello Sporting, un pericolo costante per le difese avversarie. Nello Sporting, invece, si registra il ritorno importante di Morten Hjulmand, ex giocatore del Lecce, che era assente nella gara di andata a causa di una squalifica. La sua presenza in mezzo al campo è un rinforzo di notevole spessore per la squadra portoghese. Le formazioni annunciate vedono l'Arsenal schierato con un modulo 4-3-3, con Raya tra i pali; Mosquera, Saliba, Gabriel e Hincapié a comporre la linea difensiva; Eze, Zubimendi e Rice a formare il centrocampo; e Madueke, Gyokeres e Martinelli a comporre il tridente d'attacco, sotto la guida di Mikel Arteta. Lo Sporting risponderà con un 4-2-3-1, composto da Rui Silva in porta; Quaresma, Diomande, Inacio e Araujo in difesa; Hjulmand e Morita a centrocampo; Catamo, Trincao e Pedro Gonçalves sulla trequarti; e Suarez come unica punta, allenati da Rui Borges. Amici di Eurosport, un caloroso saluto da Stefano Silvestri, e benvenuti a questa emozionante diretta di ARSENAL-SPORTING! Qui all'Emirates si sta per scrivere un altro capitolo della Champions League, con la qualificazione di un'altra semifinalista che si deciderà stasera, dopo gli accessi già conquistati da PSG e Atletico Madrid. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00, e l'attesa è palpabile





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