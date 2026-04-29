Champions League: Atletico Madrid e Arsenal a un passo dalla finale dopo il 1-1

La semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal è finita 1-1, con due rigori a decidere la partita. Simeone critica le decisioni arbitrali, mentre l'Arsenal si prepara al ritorno a Londra. Nel frattempo, la FIFA aumenta il montepremi e la FIGC affronta un'inchiesta sugli arbitri.

La sfida tra Atletico Madrid e Arsenal nella semifinale di Champions League 2025/26 è stata un match di grande equilibrio, ben diverso dal 4-0 che aveva segnato la memoria del Cholo Simeone .

Le due squadre hanno preferito un gioco più attento e difensivo, limitando gli assalti alla porta avversaria. La partita è stata decisa da due rigori, uno per parte. Il primo è stato segnato da Gyokers, che ha superato Oblak con un destro potente e preciso, conquistato dopo un contrasto con Hancko in area.

Il pareggio è arrivato grazie ad Alvarez, che ha spiazzato Raya all'undicesimo della ripresa, su rigore concesso per un tocco di mano di White su una conclusione di Llorente. Il tecnico dell'Atletico Madrid ha espresso il suo disappunto per le decisioni arbitrali, in particolare per un rigore negato dal VAR che, secondo lui, avrebbe potuto essere decisivo per la qualificazione.

"Accetto il rigore che hanno deciso di darci contro, ma non ci va giù quello che ci hanno tolto col VAR. L'arbitro ha deciso di togliere il rigore ed è inconcepibile, lo ha visto tre volte e ha deciso di toglierlo, è questione di uniformità. È un gol potenzialmente decisivo per la fase finale, non è concepibile", ha dichiarato Simeone. Il tecnico ha comunque riconosciuto la forza dell'Arsenal, che in Champions ha ottenuto dieci vittorie e tre pareggi.

"Sono fortissimi e i numeri lo dicono. Nel primo tempo potevano farci molto male, ma nella ripresa sono calati fisicamente e noi siamo cresciuti soprattutto nella loro metàcampo. Abbiamo tantissima voglia di fare grandi cose. A Londra sarà una sfida bellissima", ha aggiunto.

Nel frattempo, la FIFA continua a fare notizia con l'aumento del montepremi e il depotenzamento dei cartellini gialli. Inoltre, l'inchiesta sugli arbitri e sul commissariamento della FIGC continua a sollevare polemiche, con il presidente Gravina che si difende dalle accuse: "Fango senza sapere nulla. Non ho fallito". Altra notizia di rilievo è la decisione di José Mourinho di non candidarsi per la panchina della nazionale italiana, lanciando invece i suoi candidati: "Punto sulla M&M".

Sul fronte del Real Madrid, c'è chi ipotizza un clamoroso ritorno di Mourinho alla guida dei Blancos, con Florentino Perez che starebbe seriamente valutando l'ipotesi. Nel frattempo, in Serie C si continua a parlare di calciomercato, con il Cesena che punta sul giovane Fusco della Cavese, mentre la Sampdoria riceve consigli da Flachi per la scelta del nuovo allenatore.

In Serie A, l'Inter festeggia il ritorno di Lautaro Martínez in gruppo, con l'obiettivo di essere al top per la sfida contro la Lazio. In Europa, il match tra PSG e Bayern Monaco è stato definito il manifesto del calcio moderno, con Gianluca Di Marzio che analizza i dettagli della partita.

In Serie B, il Cagliari punta sulla sua anima azzurra e sui giovani per la salvezza, mentre in Serie D si ricorda il Tavagnacco, che dalle vittorie in Coppa Italia è sceso in Eccellenza. Infine, il mondo del calcio si mescola con quello della moda, con l'attaccante della Fiorentina Bonfantini che ha presentato il suo brand di abbigliamento





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