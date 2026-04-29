Champions League: Atletico Madrid e Arsenal pareggiano 1-1 all'andata delle semifinali

La sfida di andata della semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal si è conclusa con un pareggio di 1-1 al Wanda Metropolitano. Un match combattuto, ricco di episodi controversi e con il verdetto rimandato al ritorno a Londra.

MADRID (Spagna) – La prima sfida della seconda semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal si è conclusa con un pareggio di 1-1 al Wanda Metropolitano .

L'incontro, diretto dall'arbitro Makkelie, ha visto un equilibrio tattico e agonistico, con il risultato finale che lascia tutto aperto in vista del match di ritorno a Londra. La partita è stata caratterizzata da episodi controversi, tra cui due rigori concessi e uno poi revocato dopo la revisione al VAR, e da occasioni da gol da entrambe le parti. Il verdetto finale, e la qualificazione alla finale che si disputerà a Budapest, sarà deciso all'Emirates Stadium la prossima settimana.

Il primo tempo si è aperto con un Atletico Madrid aggressivo, alla ricerca del gol che avrebbe potuto dare un vantaggio significativo in vista del ritorno. Alvarez ha subito messo in difficoltà la difesa dell'Arsenal con una conclusione insidiosa, ben parata dal portiere Raya. Gli ospiti hanno risposto con Odegaard, ma Cardoso è stato provvidenziale nel respingere il suo tentativo.

Il pressing dei Colchoneros è continuato, con Alvarez ancora protagonista, ma il suo colpo di testa è terminato alto sopra la traversa. L'Arsenal ha provato a reagire con Madueke, la cui conclusione mancina è sfiorata il palo.

Tuttavia, l'episodio chiave del primo tempo è arrivato al 42', quando Gyokeres è stato atterrato in area da Hancko. L'arbitro Makkelie ha immediatamente decretato il rigore, scatenando le proteste dei giocatori dell'Atletico Madrid. Gyokeres si è presentato sul dischetto e ha trasformato il penalty, portando l'Arsenal in vantaggio per 1-0. La rete ha chiuso un primo tempo combattuto, ma con gli Gunners in vantaggio grazie a un episodio arbitrale contestato.

La ripresa è iniziata con un Atletico Madrid determinato a pareggiare i conti. Julian Alvarez ha sfiorato il gol con una punizione che ha accarezzato il palo. Al 53', i padroni di casa hanno avuto una doppia occasione: Lookman è stato respinto da Raya, e sulla respinta Griezmann ha trovato sulla sua traiettoria l'intervento decisivo di Gabriel.

Subito dopo, un nuovo episodio controverso ha infiammato la partita: un tocco di mano di White sulla conclusione di Llorente ha portato Makkelie a rivedere l'azione al monitor. L'arbitro ha poi assegnato il rigore all'Atletico Madrid. Alvarez si è incaricato della trasformazione e ha battuto Raya, ristabilendo la parità sul 1-1. La partita è diventata ancora più intensa, con l'Atletico Madrid che ha sfiorato il sorpasso al 64' con una traversa colpita da Griezmann.

Arteta ha provato a cambiare le carte in tavola con una serie di sostituzioni, ma l'Atletico Madrid ha continuato a premere, con Raya che ha dovuto superarsi su Lookman al 74'. Al 78', un altro rigore è stato assegnato, questa volta per un fallo di Hancko su Eze.

Tuttavia, dopo una lunga revisione al VAR, l'arbitro ha cambiato decisione, revocando il penalty tra le proteste dell'Arsenal. Nel finale, Mosquera ha provato a sorprendere Oblak con una conclusione potente, ma il portiere ha risposto presente. In pieno recupero, Molina ha sfiorato il gol con un tiro secco che è terminato di poco alto.

Il match si è concluso con un pareggio di 1-1, lasciando tutto in sospeso per il ritorno a Londra, dove si deciderà chi affronterà la finale di Champions League a Budapest





tuttosport / 🏆 29. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Champions League Atletico Madrid Arsenal Semifinale Calcio Raya Alvarez Gyokeres VAR Wanda Metropolitano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Champions League: Atletico Madrid sfida l'Arsenal in semifinaleL'Atletico Madrid ospita l'Arsenal nella semifinale d'andata di Champions League. Analisi delle squadre, risultati dei quarti di finale e dettagli sulla finale di Budapest. Il PSG ha vinto 5-4 contro il Bayern Monaco nella gara d'andata.

Read more »

Atletico Madrid-Arsenal in Champions League: diretta su Amazon Prime VideoDopo il 5-4 tra PSG e Bayern Monaco, questa sera alle 21.00 si gioca l'altra semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, trasmessa in diretta solo su Amazon Prime Video. Intanto, l'Atletico Madrid rischia di perdere Nico Gonzalez per la stagione. Altri temi trattati: Inter, Milan, Napoli, Real Madrid, Serie C, AIA, Coppa d'Africa, Cagliari, Torino, Udinese, Bari, Barletta, Benevento e Juventus Women.

Read more »

Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal, semifinale di Champions League, in tv e streamingL'Atletico Madrid ospita l'Arsenal nella semifinale d'andata di Champions League sognando la quarta finale della propria storia: Simeone predica responsabilità e Julian Alvarez guida l'attacco dei Colchoneros

Read more »

Atletico Madrid-Arsenal, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streamingSky Italia si conferma main partner della Uefa: acquisiti anche per il quadriennio 2027/2031 i diritti di Uefa Champions League, Uefa Europa League e Uefa Conference League.

Read more »

Champions League: Atletico Madrid-Arsenal in Diretta su Prime Video e le altre Opzioni TVTutto pronto per la seconda semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, in diretta esclusiva su Prime Video. Scopri tutti i dettagli della telecronaca, gli esperti in studio e le altre opzioni televisive per seguire la partita.

Read more »

Atletico Madrid-Arsenal, diretta: segui la semifinale di Champions League LIVECorriere dello Sport

Read more »