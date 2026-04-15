Champions League: Bayern Monaco e Arsenal in Semifinale, Real Madrid Eliminato

Il Bayern Monaco supera il Real Madrid 4-3 in un emozionante ritorno dei quarti di finale di Champions League, garantendosi un posto nelle semifinali. L'Arsenal elimina lo Sporting Lisbona con un risultato complessivo di 1-0. Si uniranno a PSG e Atletico Madrid, completando il quadro delle squadre ammesse alla penultima fase del torneo.

Il Bayern Monaco conquista un posto nelle semifinali di Champions League dopo una vittoria al cardiopalma contro il Real Madrid , imponendosi con un punteggio di 4-3 nel ritorno dei quarti di finale. La squadra tedesca era già uscita vincitrice dall'andata in Spagna con un risultato di 2-1, consolidando ulteriormente il proprio cammino verso la fase successiva del prestigioso torneo.

Il gol decisivo è arrivato nei minuti di recupero, precisamente al 90'+4, grazie alla rete di Olise, che ha sigillato la qualificazione per i bavaresi.

La partita è stata un vero spettacolo di emozioni, con continui ribaltamenti di fronte e reti spettacolari. Il Real Madrid aveva inizialmente preso il sopravvento, portandosi in vantaggio per 1-0 grazie a Guler, autore di una doppietta.

Tuttavia, il Bayern non si è mai arreso, trovando la forza di reagire. Pavlovic ha siglato il pareggio per i tedeschi al 7', prima che Guler riportasse avanti gli spagnoli. La reazione del Bayern è proseguita con Kane che ha pareggiato nuovamente i conti, per poi subire un altro gol da Mbappé che ha gelato i tifosi di casa. Ma il Bayern ha dimostrato una straordinaria forza d'animo, riuscendo a ristabilire la parità con Diaz e infine a conquistare la vittoria con Olise.

Nel frattempo, l'altra sfida dei quarti ha visto lo Sporting Lisbona e l'Arsenal pareggiare 0-0. Nella gara di andata, gli inglesi avevano avuto la meglio con un 1-0 contro i portoghesi.

Di conseguenza, sono il Bayern Monaco e l'Arsenal a staccare il pass per le semifinali, raggiungendo così il Paris Saint-Germain, campione in carica, e l'Atletico Madrid di Diego Simeone, che avevano già assicurato la loro presenza nella penultima fase del torneo.

La vigilia della partita casalinga per il Bayern era stata caratterizzata da un clima di grande determinazione. Il tecnico Vincent Kompany aveva chiaramente espresso l'intenzione della squadra di vincere, per chiudere definitivamente il discorso qualificazione e dimostrare ai propri tifosi di poter offrire prestazioni di alto livello. Kompany aveva sottolineato il rispetto per gli avversari, ma anche la fiducia che la squadra doveva avere in se stessa per affrontare la gara con la giusta mentalità vincente.

Il tecnico si era soffermato anche sulla prestazione dell'andata, suggerendo che il Bayern avrebbe potuto segnare più gol, così come il Real Madrid. Pur riconoscendo la crescita degli spagnoli nel secondo tempo, Kompany era convinto che il Bayern potesse ancora migliorare le proprie prestazioni. La vittoria al Bernabéu era un dato di fatto che infondeva fiducia, ma era fondamentale confermarsi in casa.

Un accenno particolare era stato fatto a Michael Olise, protagonista della vittoria in Spagna, descritto da Kompany come un giocatore che sta offrendo prestazioni di altissimo livello e con il potenziale per diventare uno dei migliori.

Nel frattempo, anche il Real Madrid aveva manifestato la propria ambizione di ribaltare il risultato. L'allenatore Álvaro Arbeloa aveva evidenziato la storia e la mentalità del club, definendo la partita una finale e sottolineando la capacità della squadra di non mollare mai, forte delle sue quindici Coppe dei Campioni. Anche Jude Bellingham, centrocampista dei Blancos, aveva espresso la stessa determinazione, dichiarando che per loro era tutto o niente. Bellingham aveva anche lodato Harry Kane, attaccante del Bayern, definendolo un giocatore fantastico e un onore giocarci insieme in nazionale, con l'auspicio che domani non si facesse vedere o che riuscissero a fermarlo. La speranza, tuttavia, è rimasta vana per il Real Madrid, che è stato eliminato dalla competizione





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