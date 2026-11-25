Aggiornamento classifica Champions League: probabilità di qualificazione diretta agli ottavi di finale per PSG, Arsenal, Como e tutte le squadre in campo.

La classifica attuale della UEFA Champions League evidenzia un panorama competitivo in cui la qualificazione diretta agli ottavi di finale rimane l'obiettivo primario per le formazioni leader. Attualmente, la lotta per i primi otto posti è estremamente serrata, con diverse squadre che faticano a stabilire un margine di sicurezza decisivo rispetto ai rivali diretti. Questa fase preliminare del girone unico impone un ritmo intenso, dove ogni punto conquistato incide significativamente sulle percentuali di passaggio del turno senza passare per gli spareggi.

Leader del Girone e Situazione delle Prime Squadre

Il PSG si conferma al primo posto della graduatoria con un accumulo di 12 punti maturati in sole 4 partite disputate, risultando la squadra con la più alta probabilità di accesso diretto agli ottavi. A seguire, l'Arsenal si pone al terzo gradino dello podio provvisorio con 11 punti ottenuti in 5 incontri, confermando una solidità tattica che lo tiene in perfetta corsa per i vertici. La compagine britannica mostra una resa per partita leggermente inferiore rispetto ai parigini, ma la distanza dai primi posti è comunque contenuta.

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Al quarto posto troviamo il Barcellona, che ha raccolto 9 punti in 4 match, dimostrando un ottimo rendimento offensive. Il Bayern Monaco chiude il gruppo delle prime cinque con 8 punti in 4 partite, mentre il Liverpool, con lo stesso punteggio di 9 punti ma giocato in 4 incontri, occupa il sesto posto. Queste sei formazioni rappresentano attualmente le più forti candidate per bypassare la fase a eliminazione diretta preliminare e accedere direttamente alla fase finale del torneo.

La Sorpresa Como e il Duello nei Posizioni Centrali

Un dato assolutamente sorprendente emerge dalla classifica: il Como si trova al settimo posto con 12 punti ottenuti in 5 partite. Questa prestazione straordinaria ha elevato la compagine lombarda tra le dirette interessate alla qualificazione diretta, superando squadre storiche e confermando una stagione eccezionale che ha sorpreso l'intero panorama calcistico europeo. La resa media del Como è superiore a quella di molte Big Six, segnalando una competitività inattesa.

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Al ottavo posto, il Manchester City accumula 10 punti in 5 partite, restando tecnicamente nell'area della qualificazione diretta ma sotto pressione. Il Borussia Dortmund segue a quota 10 punti in 5 incontri, mentre il Betis, sempre con 12 punti in 5 partite, si attesta al decimo posto. Nonostante il pari punteggio del Betis, la differenza nei match disputati lo tiene fuori dalla zona sicura dei primi otto, evidenziando quanto siano stretti i margini per le squadre a metà classifica.

La Zona Critica e le Sfidanti per gli Spareggi

La lotta per l'ultimo posto utile per la qualificazione diretta è agguerrita. Il Bruges (9 punti in 4 partite) e l'Aston Villa (9 punti in 5 partite) si alternano nelle posizioni 11 e 12, seguite dal Sporting CP e dal Galatasaray, entrambi a 9 punti. Queste squadre si trovano in una posizione di vulnerabilità strategica: una singola vittoria potrebbe lanciarle verso i primi otto, mentre una sconfitta le condurrebbe inevitabilmente verso la fase a eliminazione diretta o, nel peggiore dei casi, verso l'eliminazione europea.

Altri club come la Stoccarda (7 punti in 4 partite), il Lipsia (6 punti in 5 partite) e il Porto (6 punti in 5 partite) navigano in acque più basse, con percentuali di qualificazione diretta significativamente ridotte. La Manchester United, con soli 6 punti in 4 partite, e lo Slavia Praga, con 1 punto in 4 partite, faticano a mantenere le speranze di un accesso diretto, doversi concentrare sulla sopravvivenza o sulla qualificazione per l'Europa League.

Le Squadre in Difficoltà e le Ultime Posizioni

Nella parte bassa della classifica, l'Inter si attesta al 13esimo posto con 6 punti in 4 partite, una posizione al di sotto delle aspettative per un club del suo calibro ma ancora lontana dall'eliminazione immediata. L'Atletico Madrid, con soli 4 punti in 4 partite, e la Roma, anch'essa a 4 punti in 4 match, affrontano un momento critico che richiede prestazioni immediate per evitare di rimanere escluse dalla zona ottavi. Il Napoli, con 4 punti in 5 partite, si trova nella stessa condizione di difficoltà, confermando una stagione complicata.

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Le squadre come il Villarreal (3 punti in 4 partite), il Viking (4 punti in 4 partite), il PSV (4 punti in 5 partite) e il Shakhtar Donetsk (4 punti in 4 partite) devono recuperare terreno urgente. In fondo alla graduatoria, il Lille e lo Slavia Praga con 1 punto, e lo Slovan Bratislava con 0 punti in 5 partite, rappresentano le formazioni a rischio eliminazione concreta, con margini di errore quasi nulli per qualsiasi possibilità di recupero nel breve termine.