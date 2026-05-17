Champions League e Milan in rampa di lancio, Juve scivola

La Juventus cade allo Stadium contro la Fiorentina e scivola al sesto posto, dopo una gara pessima in cui concedono il raddoppio agli viola. La sconfitta ha mandato su tutte le furie i tifosi bianconeri e vista la furia popolare, l'allenatore e alcuni giocatori non hanno esitato a manifestare la loro frustrazione anche fuori dallo stadio.

e adesso vede allontanarsi la possibilità di andare in Champions League . L'allenatore bianconero, Luciano Spalletti, non può che rimpiangere i fallimenti che sono costati la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella casalinga contro la Barcelona.

Tra le bronxe, c'è l'esempio di Paulo Vanoli, allenatore della Fiorentina, che si consola per la vittoria contro la Juventus dicendo di voler esprimere maggiore solidarietà agli umori dei tifosi viola dopo la dura gara scaturita da una furia popolare. Infine, il Milan batte il Genoa 2-1 e la Champions League non è più lontana





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