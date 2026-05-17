Champions League Final: PSG vs Arsenal, a Budapest per la Grande Finale

La Champions League ha compiuto 188 partite in tutta Europa e ne restano solo le ultime due. Il Paris Saint-Germain è il favorito per il titolo tra i bookmaker, ma l'Arsenal crede fermamente nelle sue possibilità, dopo un recupero dopo il ko contro il Manchester City. Sarà l'equilibrio fra attacco e difesa a decretare la vittoria, ma la squadra di Luis Enrique dovrebbe avere la meglio, viste le qualità tecniche delle squadre e la posizione più favorevole in termini di calendario.

Il PSG parte favorito per il titolo, ma l' Arsenal cercherà l'impresa a Budapest nella cornice della Puskas Arena . Dopo 188 partite disputate in tutta Europa, restano solo due squadre in questa edizione della Champions League .

Il PSG, favorito per i bookmaker, ha completato un percorso straordinario per raggiungere l'atto conclusivo, mentre l'Arsenal, dopo un momento di appannamento, ha recuperato e mantiene un vantaggio di cinque punti in campionato. Si prevede un match equilibrato, ma l'Arsenal potrebbe cedere alla potenza di fuoco avversaria. I francesi, con un attacco in forma e una media di gol altissimi, hanno già dimostrato di avere le potenzialità per vincere il torneo.

In ogni caso, l'Arsenal resta un avversario temibile e motivato dopo la risalita dal ko contro il Manchester City. Anche il calendario di quest'anno ha influenzato il pronostico, con il Paris Saint-Germain in una posizione più favorevole, ma l'equilibrio potrebbe reggerci





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