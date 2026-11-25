L'Inter eguaglia lo Stoccarda in Champions League. Cristian Chivu celebra il recupero mentale dei nerazzurri e il gol di Lautaro, puntando ora sul Genoa.

La partita tra Inter e Stoccarda in Champions League ha registrato un pareggio che ha consentito ai nerazzurri di mantenere una posizione competitiva nel girone. L'incontro ha rappresentato un momento cruciale per la squadra guidata da Cristian Chivu, confermata dalla reazione positiva dopo le difficoltà riscontrate nella recente trasferta di Bergamo.

La prestazione tattica e i meriti individuali

Il tecnico nerazzurro ha sottolineato come la squadra abbia gestito con intelligenza l'intensità del primo tempo. Ha evidenziato che i tedeschi mostrano una grande qualità nelle combinazioni e che solo un'organizzazione rigorosa può prevenire rischi. L'Inter ha mantenuto la lucidità necessaria per non farsi innervosire durante l'azione.

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La difesa ha ritrovato solitudine, garantendo un clean sheet che ha liberato la mente dai dubbi post-Atalanta. Anche il portiere ha fornito un'performance di alto livello, confermando la stabilità strutturale del reparto. Gli attaccanti hanno contribuito in modo decisivo con azioni decisive.

Il ritorno al gol di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è tornato a segnare dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo nel secondo tempo. Cristian Chivu ha descritto il gol come una boccata di fiducia e autostima fondamentale per un attaccante, soprattutto dopo il periodo di magra. Il giocatore ha dimostrato qualità e bellezza tecnica nel finalizzare l'azione.

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La rete ha soddisfatto non solo il marcatore e i tifosi, ma anche la panchina e gli avversari. Chivu ha precisato che gli attaccanti vivono di gioie collettive e personali, richiedendo attenzione per la loro integrità fisica e mentale. Ha confermato che l'attacco attuale conta su tre elementi di alto livello disponibili.

Strategia futura e stato di Bastoni

Nonostante il risultato europeo, il pensiero del tecnico si è già rivolto alla prossima sfida in Serie A contro il Genoa. Ha dichiarato che il Dortmund verrà affrontato in un momento successivo, concentrandosi invece sulle partite da disputare a breve termine. La classifica è nota e l'obiettivo è recuperare punti con metodo.

Il difensore Alessandro Bastoni ha accusato un indurimento muscolare durante l'incontro. Dovrà sottoporsi a un esame domani per valutare l'estensione del problema, che sembra essere di lieve entità. La squadra non ha drammatizzato la situazione, mantenendo un approccio professionale.