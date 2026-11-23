Kevin De Bruyne torna all'Etihad con la Juventus. Allegri nega la matematica sconfitta: serve un risultato, i tre successi necessari per passare il turno.

Kevin De Bruyne torna a giocare all' Etihad Stadium con la maglia della Juventus nella giornata decisiva di Champions League, affrontando la sua ex squadra, il Manchester City, in una trasferta che rappresenta un test fondamentale per le sorti del girone. Il centrocampista belgia, giocatore della Juventus da diverse stagioni, ha espresso nel corso della conferenza stampa di vigilia un misto di orgoglio e tensione, consapevole dell'importanza di questa partita per il bilancio personale e di squadra. La Juventus si presenta con un margine di solo tre punti dopo quattro giornate di gioco, una situazione che lascia ben poche strade per un eventuale sorpasso o per garantire un immediato passaggio del turno se non ottenendo un risultato positivo a Manchester.

Le Dichiarazioni Emotive di Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne non ha nascosto le proprie emozioni in vista del rientro al suo vecchio club, definendosi molto fiero del periodo trascorso tra le file del Manchester City e sottolineando il legame speciale che lo unisce ai proprietari della società e alla tifoseria. Il giocatore ha evidenziato come il trattamento ricevuto da parte del club e della gente abbia superato ogni aspettativa, coinvolgendo anche la sua famiglia in un'esperienza indimenticabile, e ha chiarito di voler fare bella figura sul campo proprio contro i rivali che lo hanno reso celebre.

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In precedenza, De Bruyne ha dovuto affrontare una situazione spiacevole legata a dichiarazioni sulla stampa italiana, che avevano erroneamente attribuito alla sua moglie la volontà di lasciare l'Italia. Il giocatore ha dichiarato di essere dispiaciuto per come i fatti sono stati presentati, specificando che la consorte non ha espresso intenzioni di partenza e criticando duramente i giornalisti che hanno violato la sfera privata della sua famiglia, arrivando a pubblicare foto della loro casa senza alcun consenso. Questa vicenda ha creato un clima di tensione mediatica, ma De Bruyne ha ribadito con fermezza che la sua vita privata non è di dominio pubblico e che non vi è diritto di giudizio al riguardo.

La Situazione Contrattuale e il Futuro del Giocatore

Nonostante l'atmosfera intorno alla sua persona, Kevin De Bruyne ha scelto di non sbilanciarsi sul proprio futuro a lungo termine, mantenendo il focus esclusivo sulla prestazione in campo e sui sei mesi rimanenti del suo contratto con la Juventus. Il giocatore, che ha quasi 36 anni, ha spiegato che la decisione riguardante il rinnovo o il possibile addio alla maglia azzurra, che potrebbe avvenire anche già a gennaio, coinvolgerà lui e la sua famiglia in una valutazione attenta, considerando la fase della carriera e le necessità personali. Al momento, la priorità assoluta è garantire al 400 per 100 il proprio impegno sul campo, aiutando la squadra a ottenere risultati concreti senza farsi distrarre dai numerosi rumors che circolano sui media.

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La Visione Tecnica di Max Allegri

Max Allegri, tecnico della Juventus, ha confermato che le valutazioni sul futuro di Kevin De Bruyne, così come per tutti gli altri giocatori, saranno effettuate esclusivamente durante la sosta di Natale, fissando il 20 dicembre come data limite per le decisioni ufficiali. L'allenatore livornese ha sottolineato che in un momento così caldo della stagione è fondamentale concentrarsi solo sugli aspetti tattici e prestazionali, evitando di anticipare scelte che verranno prese con calma e serenità. Per Allegri, il presente deve prevalere sul futuro, e l'attenzione di tutta la squadra è quindi assorbita dalla necessità di affrontare al meglio la sfida contro il Manchester City, considerata matematicamente non decisiva per il passaggio del turno ma cruciale per la fiducia del gruppo.

Le Sfide Tattiche e i Problemi di Rosa

Max Allegri ha chiaramente spiegato come la Juventus dovrà approcciare la partita: pur considerando il Manchester City come una squadra con qualità straordinarie tra le favorite per la vittoria finale del torneo, l'obiettivo è quello di metterti nelle condizioni di contrattaccare efficacemente e di tenere botta durante le fasi difensive. L'allenatore ha precisato che per passare il turno saranno necessari tre successi in totale fino all'ultima giornata, rendendo ogni incontro fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione. La preparazione psicologica di questi grandi appuntamenti è gestita autonomamente dai giocatori, ma l'aspetto tecnico rimane la chiave per affrontare un avversario nettamente superiore rispetto a quelli incontrati finora.

La Juventus si presenta a Manchester con una rosa accorciata a causa di dieci assenze importanti, tra cui Danilo e Badiashile che torneranno con il Lecce, e altri giocatori fuori dalla lista UEFA. Max Allegri ha dichiarato che problemi di questo tipo sono parte integrante del calcio europeo e che la squadra deve imparare a convivervi, affrontando la trasferta con la dovuta attenzione per poi essere pronti per il campionato, nel quale i bianconeri sono attualmente indietro in classifica. Nonostante le difficoltà, l'allenatore nutre grande fiducia nella capacità della squadra di offrire una bella prestazione, ribadendo che una eventuale sconfitta non pregiudicherebbe nulla, poiché l'obiettivo principale resta superare il turno sfruttando ogni opportunità disponibile fino all'ultimo minuto.