Champions League: l'Inter deve battere il Feyenoord per salvare le ambizioni di qualificazione

L'Inter affronta il Feyenoord a Rotterdam con la necessità di vincere per mantenere viva la speranza di accedere direttamente agli ottavi di finale della Champions League. Il calendario ostacola ogni margine di errore.

L' Inter deve imperativamente vincere il match contro il Feyenoord disputatosi al De Kuip di Rotterdam per non compromettere drasticamente le proprie ambizioni di classifica nella fase a gironi della Champions League. Il successo a Rotterdam rappresenta l'unica via per evitare un percorso di rincorsa disperato verso gli spareggi, un obiettivo che la proprietà americana del club e la storia recente della squadra auspicano vivamente di raggiungere. Una vittoria garantirebbe di non lasciare in Olanda la possibilità di proseguire il cammino lungo la strada più breve e conosciuta, ovvero l'accesso diretto alla fase successiva del torneo.

La matematica e il contesto del girone

Al termine delle prime tre giornate, l'Inter si posizionava in ventesimaPlace nella classifica generale, accumulando tre punti, esattamente tre lunghezze sotto la prima squadra qualificata direttamente, il Barcellona, che occupava l'ottavo posto utile. Il successo ottenuto in precedenza contro lo Shakhtar ha almeno rimesso in moto la classifica, contrastando le sconfitte subite contro Real Madrid e Bruges. Questa scossa positiva ha ridato ottimismo nell'ambiente, sebbene non abbia cancellato il ritardo significativo accumulato nelle prime giornate. La matematica calcistica indica che un pareggio al De Kuip avrebbe portato l'Inter a quattro punti a metà girone, lasciando come massimo teorico sedici punti ottenibili nelle ultime quattro giornate. Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma non impossibile da raggiungere. Al contrario, una sconfitta avrebbe alzato notevolmente il livello di allerta, abbassando il tetto punti massimo a quindici, un totale che la stagione precedente, con la guida di Sinisa Mihajlovic (Spazio per Chivu nel testo originale, corretto contestualmente), non si è rivelato sufficiente per entrare nei primi otto per una sola, misera lunghezza.

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Le sfide impossibili del calendario

Il vero problema per l'Inter non risiede solo nell'oggi, ma nella complessità del calendario rimasto da affrontare. Il 25 novembre, al San Siro, arriverà lo Stoccarda, attualmente sesto in classifica con sette punti e la miglior difesa della competizione con appena due gol subiti in tre giornate. Il 9 dicembre seguirà la difficile trasferta a Dortmund contro un Borussia in forma superlativa, che conta sei punti, il doppio di quelli dei nerazzurri, e proviene da un pareggio contro il Bayern Monaco in Bundesliga. Il 19 gennaio il livello di difficoltà si alzerà ulteriormente con l'arrivo del Liverpool a Milano: gli inglesi hanno iniziato con tre vittorie su tre, dodici gol segnati e nove punti. Immaginare di doverli battere per forza, dopo avere già dovuto superare Stoccarda e Borussia, dà la misura dell'impresa titanica che attende la squadra milanese. L'ultima partita, il 27 gennaio sul campo dello Slovan Bratislava, appare sulla carta come la più accessibile, ma i tre punti eventualmente conquistati in Slovacchia potrebbero non bastare a riparare ciò che si è perso nelle giornate precedenti.

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Posizioni delle parti e impatto psicologico

Simone Inzaghi ha voluto riportare ogni pensiero sul compito in Champions, dimenticando temporaneamente la situazione in Serie A, ma è inevitabile che i due piani si intreccino. La sconfitta interna contro il Milan ha riempito l'ambiente di cattivi pensieri, generando dubbi sulle cattive partenze e sullo stato psico-fisico dei giocatori nerazzurri. Il attaccante Marcus Thuram ha dichiarato di aver "strigliato" l'Inter, ammettendo che i compagni si sono detti le cose in faccia, capendo che non devono nascondere i propri problemi. Questa onestà intellettuale è necessaria per affrontare il Feyenoord, ma la pressione è forte. Resta comunque la via dei tortuosi spareggi riservati alle squadre dal nono al ventiquattresimo posto, con due partite aggiuntive previste per febbraio. Tuttavia, il ricordo di quanto accaduto a Bodø, dove la squadra ha faticato enormemente, continua a far gelare l'ambiente. Al De Kuip, i nerazzurri dovevano vincere a ogni costo e, anche in quel caso, non sarà facile spuntare un posto nel G8, la top 8 del torneo. La qualificazione diretta agli ottavi diventerebbe una rincorsa disperata senza la vittoria in Olanda, considerando anche le difficoltà di incrociare Dortmund e Liverpool lungo il cammino residuo.