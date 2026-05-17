Champions League: L'unica in lotta che non ha vinto, Spalletti, dista un passo dalla Champions

La squadra di Luciano Spalletti, unica tra le squadre in lotta senza successo, deve battere la Fiorentina all'ultima sfida per qualificarsi alla prossima Champions League, ma non conta tutto quello che potrebbe accadere in altre gare. Inoltre, il derby Quedattinum con la Juventus potrebbe non bastare per qualificarsi: le combinazioni dei risultati e di altri incontri potrebbero essere determinanti.

La squadra di Spalletti perde contro la Fiorentina , complicandosi gravemente la situazione nella lotta alla Champions: deve vincere il derby e sperare nelle altre prestazioni.

La Fiorentina, già qualificata e davanti ai propri tifosi, ha battuto la squadra di Luciano Spalletti, complicandosi in modo forse determinante le possibilità di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. La squadra dell'unico tra le squadre in lotta che non ha vinto e ha invece rimediato una sconfitta, è crollata addirittura al sesto posto della classifica. E ora avrà bisogno di un miracolo all'ultima giornata, nel derby contro il Torino, per andare in Champions.

La Juventus ha bisogno di qualcosa per finire il campionato nelle prime quattro e qualificarsi per la Champions League? La combinazione dei risultati con il Milan, la Roma e il Como può aiutare





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