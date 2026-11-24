Manchester City contro Napoli in Champions League: analisi delle decisioni arbitrali di Istvan Kovacs, i dubbi su Haaland e la crisi del Napoli.

La Champions League sta confermando il ruolo di termometro preciso per la stagione del Napoli, che attualmente occupa la ventisettesima posizione nella League Phase. La squadra guidata da Luciano Allegri si sta confrontando con una serie di complicazioni, tra cui infortuni, tensioni in spogliatoio e risultati discontinui. Nel massimo torneo europeo, il calendario ha previsto un confronto decisivo contro il Manchester City all' Etihad Stadium. I partenopei cercheranno di reagire nonostante una formazione rimaneggiata e un momento di crisi sportiva.

Decisioni arbitrali e controlli in campo

L'arbitro principale designato per la gara è il romeno Istvan Kovacs, assistito dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Il quarto ufficiale è Florin Andrei, mentre il VAR è gestito dal polacco Tomasz Kwiatkowski, coadiuvato dall'olandese Dennis Higler. Le scelte tecniche di Kovacs sono state al centro dell'attenzione, con diverse chiamate che hanno influenzato il corso del gioco. In particolare, il direttore di gara ha mostrato una linea di clemenza in diversi episodi chiave.

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Controversie su Haaland e Cherki

All'undicesimo minuto, Erling Haaland ha reclamato un rigore dopo un contatto in area con Olivera. Il norvegese è stato trattenuto dal difensore napoletano durante un traversone, impedendogli di intervenire di testa. Nonostante l'evidenza del contatto, Kovacs non ha fischiato il penalty, motivando la decisione con un probabile strattonamento reciproco. Poco dopo, all'undicesimo minuto, ci sono state proteste dei calciatori del Napoli per un eventuale tocco di mano di Cherki nell'area di rigore avversaria. L'arbitro ha lasciato proseguire il gioco, ritenendo il tocco non intenzionale e considerando il possesso recuperato dagli azzurri.

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Gestione dei falli e dinamiche di gioco

Al quarto minuto, Anderson ha effettuato un placcaggio su Hojlund. Kovacs ha deciso di non prendere provvedimenti, giudicando l'azione non pericolosa poiché Hojlund era posizionato con le spalle alla porta. Più avanti, al quarantanovesimo minuto, McTominay ha subito un ammonizione mancata dopo un fallo a valanga su Cherki. L'intervento è avvenuto a ridosso dell'area di rigore, e McTominay avrebbe potuto prendere un cartellino. Kovacs ha comunque optato per la clemenza, lasciando il gioco fluido. Il Napoli, costretto a difendere un ruolo di minoranza nel girone, cerca di trovare stabilità tattica in questo contesto competitivo.

Impatto sulla classifica e prospettive future

La gara all'Etihad rappresenta un momento cruciale per la classifica della League Phase. Il Napoli deve raccogliere punti per migliorare la propria posizione e accedere alle fasi successive del torneo. La squadra di Allegri deve gestire la pressione delle prestazioni e la gestione del gruppo. Le decisioni arbitrali hanno dimostrato un approccio uniforme, ma le contestazioni rimangono alte tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il Manchester City, da parte sua, cerca di consolidare il proprio vantaggio tecnico. La partita si è rivelata un test per la resilienza del Napoli.