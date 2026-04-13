Champions League: Mancini trionfa nel derby italiano, Inzaghi eliminato ai rigori

L'Al Sadd di Roberto Mancini supera l'Al Hilal di Simone Inzaghi ai rigori dopo una partita spettacolare e ricca di colpi di scena. Mancini conquista anche lo scudetto qatariota.

Negli ottavi di Champions League , un emozionante derby italiano si è consumato a Gedda, in Arabia Saudita , con Simone Inzaghi e Roberto Mancini protagonisti in panchina. L' Al Hilal di Inzaghi ha affrontato l' Al Sadd di Mancini, in una partita che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi fino alla fine, culminando in una vittoria ai rigori per il Mancio, con un punteggio finale di 4-2, dopo un rocambolesco 3-3 maturato al termine dei 120 minuti regolamentari.

A decidere le sorti del match sono stati gli errori dal dischetto, con le decisive mancate realizzazioni dei francesi Benzema e del giovane diciassettenne Bouabre, che hanno pesato notevolmente sull'esito finale. L'Al Sadd, invece, ha registrato un solo errore, quello dell'ex attaccante del Liverpool, Roberto Firmino, ma è stato il capitano e nazionale Afif a siglare il rigore vincente, assicurando così il passaggio del turno alla squadra guidata da Mancini.

L'incontro, sin dai primi minuti, si è rivelato vivace e combattuto, con continui capovolgimenti di fronte e un'intensità agonistica elevata che ha coinvolto entrambe le formazioni. I padroni di casa sono passati in vantaggio con la rete dell'ex laziale Milinkovic Savic, bravo a sfruttare l'assist dell'ex milanista Theo Hernandez, ma il pareggio dell'Al Sadd, firmato da Claudinho, non si è fatto attendere, portando l'equilibrio sul tabellone.

La seconda frazione di gioco ha visto un nuovo vantaggio saudita grazie a Salem Al Dawsari, servito magistralmente da Ruben Neves, ma la reazione dell'Al Sadd è stata immediata, con Mujica, ex prodotto della cantera Barça, capace di siglare il gol del pari, attestandosi tra i capocannonieri del torneo con sei marcature. L'Al Hilal ha poi provato a strappare il successo con il 3-2 di Marcos Leonardo, propiziato da Benzema, ma Firmino ha ristabilito la parità, fissando il punteggio sul 3-3.

I tempi supplementari, nonostante le numerose occasioni create, soprattutto dall'Al Hilal di Inzaghi, con un'ultima chance capitata all'ex giocatore di Monza e Fiorentina, Pablo Mari, non hanno scalfito il risultato, costringendo le due squadre a giocarsi la qualificazione dagli undici metri.

L'epilogo, con il trionfo di Mancini, ha sancito l'accesso ai quarti di finale per l'Al Sadd, dove affronterà i giapponesi del Vissel Kobe, promettendo un altro match ricco di emozioni. Nel frattempo, Roberto Mancini ha potuto celebrare la conquista dello scudetto qatariota, grazie alla sconfitta dello Shamal, secondo in classifica, che ha perso in casa contro il Qatar SC, non permettendo alla squadra di rimontare in classifica. Per Mancini, giunto all'Al Sadd a novembre dopo l'esperienza come commissario tecnico dell'Arabia Saudita nel periodo 2023-24, si tratta del quindicesimo titolo conquistato in panchina, un traguardo significativo che testimonia la sua abilità e il suo successo nel mondo del calcio.

Il club di Doha, con questa vittoria, ha conquistato il diciannovesimo scudetto della sua storia, il terzo consecutivo, eguagliando il periodo d'oro tra il 1987 e il 1989. Un successo che porta la firma dei bomber, tra cui spiccano il nazionale Afif, autore di 14 gol e 12 assist, eletto miglior giocatore del campionato, e il brasiliano Roberto Firmino, ex Liverpool, con 12 reti all'attivo. La partita è stata una dimostrazione di talento e determinazione, con Inzaghi e Mancini che hanno dato prova delle loro capacità di gestione delle squadre e di lettura delle partite





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