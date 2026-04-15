Champions League: Moviola Bayern Monaco-Real Madrid, analisi degli episodi chiave

Approfondimento sugli episodi arbitrali più discussi della partita di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, analizzando falli, rigori e decisioni del VAR.

Bayern Monaco - Real Madrid , analisi degli episodi chiave: nessun fallo su Lunin nel primo gol, rigore negato a Mendy. La moviola della sfida dell'Allianz Arena nel dettaglio. La Champions League regala sempre emozioni e partite ricche di spunti tecnici e arbitrali. La recente sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid all'Allianz Arena non ha fatto eccezione, offrendo numerosi episodi controversi che meritano un'attenta analisi. L'arbitro sloveno Slavko Vincic ha avuto il suo bel da fare nel dirigere una gara intensa, caratterizzata da contrasti al limite, decisioni sui rigori e interpretazioni dei falli che hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Esaminiamo nel dettaglio i momenti salienti che hanno segnato la partita.

Il primo gol del Bayern Monaco è stato oggetto di vivace discussione. Al minuto 23, Pavlovic ha pareggiato i conti con un colpo di testa che ha superato la linea di porta. La questione principale verteva sulla regolarità dell'azione e su un possibile fallo ai danni del portiere del Real Madrid, Lunin. Le immagini televisive mostrano il portiere ucraino finire nella sua porta prima ancora che il pallone entri. Sebbene ci sia stato un leggero contatto tra i due giocatori, con una spinta reciproca, molti ritengono che Lunin abbia commesso un errore di posizionamento determinante, che ha di fatto contribuito alla rete. La sua posizione non ottimale è stata probabilmente più decisiva del contatto con Pavlovic, rendendo l'assegnazione del gol legittima.

Successivamente, si è acceso il dibattito su un presunto fallo di rigore in area a favore del Real Madrid. Durante una buona transizione offensiva, Mendy è entrato in area con l'intenzione di servire un compagno. Nel tentativo di disimpegnarsi da un difensore del Bayern, Tah, Mendy è caduto a terra. La sua protesta per un contatto è stata però respinta dal direttore di gara, e il VAR non è intervenuto. L'analisi dell'episodio suggerisce che la mano di Tah è stata appoggiata sui fianchi del giocatore del Real Madrid, una dinamica che appare troppo lieve per giustificare un calcio di rigore in una competizione di tale livello. La caduta di Mendy è sembrata più una ricerca del contatto che un vero e proprio fallo subito.

Ancora un'occasione per il Bayern Monaco che, dopo un'incursione di Laimer, è rimasto in fase offensiva. Laimer, dopo essere sfuggito alla marcatura di Arda Güler, è entrato in area e è caduto a terra in seguito a un contatto con il difensore del Real Madrid, Militão. L'arbitro non ha fischiato e il VAR non ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento. Anche in questo caso, la valutazione è che non ci fosse un fallo netto da sanzionare, e la decisione di non intervenire appare coerente con l'interpretazione del gioco in quel frangente.

L'attacco del Bayern Monaco ha continuato a creare pericoli. Stanisic, dopo un tiro parato da Laimer, ha provato un cross che è stato intercettato da Mendy. L'esterno bavarese ha reclamato un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio, ma le immagini hanno chiarito che il pallone ha colpito il corpo del difensore del Real Madrid, escludendo così la possibilità di un fallo di mano.

Il Real Madrid è riuscito a portarsi in vantaggio per la terza volta nella partita grazie a un gol di Mbappé nel finale del primo tempo. Tuttavia, l'azione è stata preceduta da un momento di grande protesta da parte della squadra di casa. Stanisic era rimasto a terra dopo una spallata piuttosto vigorosa da parte di Rüdiger. Molti ritengono che questo fallo avrebbe dovuto essere sanzionato dall'arbitro. Il problema principale, tuttavia, non risiede nell'eventuale mancata fischio del fallo, ma nel tempo trascorso tra il contatto e la successiva rete di Mbappé. Le immagini mostrano chiaramente che il gioco è proseguito per un lasso di tempo considerevole con il difensore del Bayern ancora a terra, un aspetto che ha alimentato ulteriormente le rimostranze bavaresi.

In sintesi, la direzione arbitrale è apparsa complessivamente equilibrata, seppur con episodi che hanno generato inevitabili discussioni. La gestione dei contatti in area e le decisioni sui falli sono sempre delicate, soprattutto in partite di tale caratura. Il Bayern Monaco può recriminare per il mancato fischio sul fallo a Rüdiger prima del gol di Mbappé, mentre il Real Madrid ha visto negarsi un rigore per un contatto lieve su Mendy. La tecnologia del VAR continua a essere uno strumento fondamentale per garantire la correttezza delle decisioni, ma l'interpretazione degli episodi rimane, in parte, soggetta alla discrezione dell'arbitro.





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