Champions o non Champions, Cardinale deve scegliere la direzione del Milan

La situazione al Milan è precaria e le correnti interne sono diverse. Cardinale deve decidere quale direzione dare alla società dopo l’addio di Paolo Maldini e la gestione economica che faceva capo al fondo Elliott.

Champions o non Champions, quella che si presenta di fronte al Milan sarà una lunga estate. L’ennesima lunga estate, anzi. E la questione non riguarda solo, o tanto, chi guiderà la squadra, ma chi comanderà all’interno della società.

In casa rossonera, al momento, la situazione è decisamente precaria e le correnti interne sono diverse. Una dinamica che in realtà si ripete da tre anni: da quando, cioè, Paolo Maldini ha dato l’addio al progetto rossonero portato avanti dal fondo RedBird. Quello che ora, con Cardinale in testa, dovrà decidere quale direzione dare. Perché non sarà solo una lunga estate.

Ma dovrebbe essere la prima, vera estate di Cardinale. Scenari? Sì, ce ne sono diversi. Ma possiamo ridurli a tre, in forma di ipotesi e senza dare loro un carattere gerarchico.

Situazioni in ordine sparso, insomma, per un Milan che deve ancora ritrovare la sua vera identità. Partiamo da una premessa: per quanto formalmente in mano a RedBird, la gestione economica faceva ancora capo al fondo Elliott, che vedeva un ruolo preminente da parte di Furlani. Con l’acquisizione totale del debito dei rossoneri da parte di Cardinale, ora gli equilibri si possono spostare. Ed è qui che si gioca la partita ai vertici





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