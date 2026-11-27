Chanel Fragrance & Beauty è il partner ufficiale del Festival di Marrakech. Scopri i due beauty look ispirati a Emma Stone e Monica Bellucci per il Natale 2026.

Chanel Fragrance & Beauty ha consolidato il suo ruolo di beauty partner ufficiale al Marrakech International Film Festival, evento cinematografico di grande prestigio che si svolge ai piedi dell'Alto Atlante. Le make up artist della maison dalla doppia C hanno curato l'estetica delle protagoniste femminili ospiti all'iconico hotel La Mamounia, presentando due look distinti pensati come ispirazioni per le festività del prossimo Natale 2026.

L'aura luminosa di Emma Stone

Emma Stone ha optato per un approccio minimalista e sofisticato, abbracciando una tonalità soft rose che enfatizza la freschezza del viso. Il suo make up si basa su una base perfetta dai delicatissimi toni del rosa, realizzata per levigare la pelle e riflettere la luce naturale. Questo effetto crea un'illusione ottica di luminosità e ringiovanimento, ideali per una pelle che sembra splendere dall'interno.

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Il dettaglio tecnico fondamentale di questo look è l'uso strategico del blush. Le artistiche hanno selezionato una tonalità leggermente più scura rispetto al classico nude, aggiungendo calore e definizione ai lineamenti senza appesantire il trucco. Questa scelta cromaticha permette di mantenere un'aria naturale e quotidiana, pur essendo sufficiente a definire i tratti del viso in modo elegante e duraturo durante gli eventi serali.

Il glamour iconico di Monica Bellucci

Monica Bellucci, definita regina di eleganza in questo contesto, ha scelto un contrasto netto e drammatico attraverso un focus sulle labbra. Il suo abito nero luccicante ha fornito lo sfondo perfetto per un make up che punta tutto sulla classicità del rossetto rosso. Questa scelta iconica riflette lo stile inconfondibile dell'attrice italiana, unendo potenza scenica a raffinatezza assoluta.

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La nuance scelta per le labbra della Bellucci è specificamente formulata per le feste, offrendo un rosso intenso e vibrante che cattura l'attenzione immediata. La particolare formulazione del prodotto garantisce che il colore rimanga fluido e opaco, garantendo una copertura ultra pigmentata. Questo risultato estetico è supportato da una tenuta eccezionale, che si mantiene inalterata per oltre 16 ore senza colare o sbiadire, un dettaglio tecnico cruciale per le lungissime giornate di gala.

Tecnologia e comfort del rossetto Chanel

Oltre alla lunga durata, il rossetto utilizzato presenta una tecnologia avanzata per il comfort delle labbra. L'abbinamento con un gloss trasparente crea un effetto extra shine che rende le labbra luminose e voluminose, senza però seccharle. La formulazione include un mix specifico di emollienti che donano un profondo confort durante l'indossamento.

Questa sinergia tra effetto specchio e idratazione profonda assicura che il trucco appaia fresco anche dopo ore di evento. La capacità del prodotto di mantenere l'idratazione è fondamentale per preservare l'integrità del look festivo, trasformando un trucco ad alta tenuta in un'esperienza sensoriale piacevole. Per le ospiti accogliente al leggendario La Mamounia, questa combinazione di bellezza e tecnologia ha rappresentato l'equilibrio perfetto tra stile e funzionalità.