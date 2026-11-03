Chanel celebra il centenario del Little Black Dress a Firenze

Gabrielle Chanel e Virginie Viard celebrano il centesimo anniversario del celebre abito nero con una collezione ispirata a Biarritz e un omaggio alla città di Firenze.

Chanel celebra il centenario del suo iconico little black dress nel luogo dove questa rivoluzione della moda prese forma. Nel 1915 Gabrielle Chanel aprì la sua casa di couture a Biarritz stabilendo un nuovo standard per la donna in movimento.

Origini Storiche del Modello 1926

La storia di questo capo risale al momento in cui l'abito cambiò destinatario divenendo simbolo di una donna tra la città e il mare. L'eleganza e la libertà dovevano stare nella stessa silhouette secondo la visione originaria della fondatrice della Maison. La diffusione capillare del modello finì per attenuare le distanze di classe liberando la donna da divise di servizio.

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Questa trasformazione sociale portò il nero nell'alta società rendendolo un capo versatile e accessibile. Oggi la Maison torna sul luogo esatto in cui questa idea prese forma per omaggiare i cento anni del capo più influente del XX secolo. La Grande Plage ricorda ancora oggi l'ambiente marittimo che ispirò la creazione di un guardaroba senza tempo.

La Visione Contemporanea di Virginie Viard

Virginie Viard riprende il fiocco posteriore dettaglio del modello del 1926 trasformandolo in una borsa oversize moderna. Anche il doppio C entra nella costruzione di gonne abiti borse e scarpe della nuova collezione presentinga una reinterpretazione elegante degli archivi.

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La collezione accosta tela di cotone segnata dal sale e dal sole a seta e tweed leggeri per il comfort quotidiano. Alle righe basche si aggiungono gioielli a peperoncino tamarischi pesci e granchi che richiamano l'ambiente costiero di Biarritz. Questo stile unisce materiali naturali e dettagli marini in un contesto urbano sofisticato.

Il guardaroba da spiaggia prende sul serio il guardaroba di città creando un equilibrio perfetto tra le due dimensioni. È il modo di Blazy per rendere attuale l'intuizione di Chanel rendendo la vita moderna compatibile con la couture. La moda può entrare nella vita senza chiedere al corpo di fermarsi mantenendo alta l'eleganza quotidiana.

Omaggio a Firenze e Agende Personalizzate

Firenze riceve un omaggio dedicato alla città delle origini della Maison con un'edizione speciale di agende e planner. Una pagina bianca intimorisce e seduce come sosteneva Mallarmé e quest'oggetto rende maneggevole la vertigine di un anno ancora aperto.

L'agenda porta quell'intuizione nei giorni quotidiani offrendo una data e un'idea alla volta per organizzare il futuro. Nelle prime otto pagine raccontano la storia del brand attraverso immagini e testi curati accuratamente. Il design esterno esalta la grana del vitello con colori vibranti come Lime Lilla Azul e Rosso Fuoco.

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Le agende disponibili in formato Large Medium o Small sono giornaliere o settimanali con carta avorio vergata e filigranata. Le iniziali impresse a caldo rendono l'oggetto personale e unico per ogni possessore. I refill rinnovano le pagine preservando la copertina elegante per anni di utilizzo.

Il prossimo dicembre dentro ci sarà la grafia irripetibile di un anno con appuntamenti progetti e idee nate quasi per caso. Una pagina bianca all'inizio può contenere molto più di quanto avevamo previsto secondo la filosofia della Maison. Questo oggetto diventa lo strumento ideale per catturare ogni momento significativo durante l'anno.