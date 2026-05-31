Chanel e l'artigianalità: risultati in controtendenza e lezioni di stile da Isabel Marant

Un'analisi del successo di Chanel basato sulla manualità, i consigli di Isabel Marant sull'attesa, e altre voci dal mondo della moda.

I risultati economici di Chanel , pubblicati questa settimana, mostrano un aumento dei ricavi del 2% a 19,3 miliardi di dollari, in controtendenza rispetto al rallentamento del settore del lusso.

Alla base di questo successo c'è la valorizzazione dell'artigianalità, un elemento chiave sostenuto sia dal direttore creativo che dall'amministratrice delegata Leena Nair molto prima che iniziassero a lavorare insieme. Entrambi, in interventi separati, avevano sottolineato l'importanza della manualità, delle persone e di una visione a lungo termine contro la velocità e la crescita su larga scala.

Come ha affermato il direttore creativo, quando si realizza qualcosa a mano, c'è sempre una piccola imperfezione che non è un errore ma parte del processo. Questa creatività umana, questo lavoro manuale, non può andare perduto. I numeri danno loro ragione: Chanel ha resistito alla crisi del lusso grazie alla fedeltà ai propri valori artigianali. Parallelamente, la fashion designer Isabel Marant ha condiviso la sua esperienza in una lunga intervista, riflettendo sul valore dell'attesa.

Il suo brand, fondato nel 1989, ha sfilato per la prima volta solo cinque anni dopo, nel 1994. Marant sostiene che aspettare sia stato fondamentale: molti colleghi emergenti hanno fallito perché si sono esauriti finanziariamente dopo pochi anni di sfilate, prima che i loro brand fossero pronti. Fare affidamento sulle sfilate troppo presto rischia di condizionare l'estetica, portando a creare capi più orientati all'immagine che realmente vendibili.

Il suo consiglio principale è di non perdere mai di vista il fatto che gli abiti saranno indossati da donne reali, non immaginarie, ma allo stesso tempo bisogna creare capi abbastanza interessanti da non essere un brand qualsiasi. In un altro contesto, Sarah Jessica Parker ha rievocato i tempi di Sex and the City, ricordando le notti folli con la costumista Patricia Field: tiravano fuori alcune delle cose più assurde immaginabili.

L'attrice ha sottolineato che all'epoca era divertente perché non avevano figli e nessuna doveva correre a casa. Esistono Polaroid che documentano tutto. Intanto, la moda si confronta anche con l'impatto di farmaci come Ozempic, che stanno mettendo in luce un problema irrisolto: come adattare i capi a cambiamenti di peso repentini. Holly Ann Burningham, vicepresidente di Soma, spiega che molte donne arrivano dicendo di aver perso peso e cercano soluzioni diverse, come capi che modellano la silhouette.

Infine, Silvia Berri porta il suo format SilviaIncontra a Torino, con un weekend dedicato a moda, beauty, gioielli e Made in Italy al femminile. L'influencer racconta di selezionare solo aziende sane ed etiche per i suoi eventi, mentre in ambito di intrattenimento l'attrice Luigia ha vissuto 48 ore sul set del sequel più atteso, tra prove costumi e Lady Gaga che cantava a pochi metri.

Jacob Elordi, nel frattempo, ha dichiarato che lo smoking di Bottega lo fa sentire come Cary Grant. Queste sono solo alcune delle voci che animano il mondo fashion, tra creatività, artigianalità e consigli da chi ha fatto della moda una filosofia di vita





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